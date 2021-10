Peso chileno revierte pérdidas, sol cae tras rebaja: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno revirtió las pérdidas anteriores a medida que el cobre repuntaba y los futuros del S&P aceleraban sus ganancias después de la publicación de datos que mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos fueron más sólidas de lo previsto. El sol peruano, por su parte, caía luego de que Fitch rebajara la calificación de deuda del país en un escalón a BBB.

La moneda chilena subía 0,1% tras haber caído anteriormente 0,8% en medio de los mayores costos del petróleo, un importante producto de importación. Las fuertes alzas que ha registrado el cobre en las últimas tres sesiones y el alza mayor a la esperada de la tasa de interés por parte del banco central no han podido evitar la presión de una mayor depreciación del peso.

La moneda se mantiene cerca del nivel de 825 pesos por dólar, y una ruptura abriría el camino para un giro bajista adicional hacia 878 por dólar, visto por última vez durante la venta masiva de monedas de mercados emergentes en marzo de 2020 en medio de la crisis del covid-19. La debilidad del peso chileno observada en las últimas dos semanas también puede estar relacionada con las crecientes preocupaciones políticas antes de las elecciones presidenciales y el proceso de redacción de una nueva Constitución.

La curva de swap de Chile continúa subiendo, ajustándose a la aceleración del ciclo de alzas del banco central, que anuncio un sorprendente aumento de 125 puntos base a principios de esta semana.

Por su parte, el sol peruano caía 0,4%, reduciendo las ganancias registradas en las últimas dos sesiones tras la elección por parte del presidente Castillo de un gabinete más favorable al mercado.

Fitch Ratings rebajó la calificación soberana de Perú en un escaño a BBB, citando un deterioro de la credibilidad de la política fiscal y macroeconómica del país. La calificación ahora se sitúa dos escalones por encima del grado especulativo, lo que limita el impacto del mercado.

El peso colombiano, en tanto, subía 0,3%, al tiempo que el crudo Brent se elevó por encima de los US$85 por barril en Londres por primera vez desde 2018. La moneda se dirige a probar su promedio móvil de 200 días cerca de 3.696 por dólar, que opera como un importante soporte para el dólar.

