Pandora.- El presidente de la CONAIE rechaza las acusaciones de Lasso sobre una "conspiración" encabezada por Correa

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, ha rechazado las acusaciones vertidas por el mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, sobre una supuesta "conspiración" encabezada por el expresidente Rafael Correo para dar un "golpe de Estado institucional".



"Rechazamos la acusación de supuesta "conspiración". El presidente Lasso cayó en pánico, pretende gobernar desde la especulación", ha dicho Iza a través de un mensaje en su cuenta en la red social, en respuesta a las palabras de Lasso, vertidas durante una entrevista al periodista Carlos Vera.



Asimismo, el presidente de la CONAIE ha recalcado que el presidente ecuatoriano "desvía los Papeles de Pandora buscando culpables por su incapacidad para resolver los problemas económicos y llama a reprimir la reacción social".



Lasso habló el miércoles de un "triunvirato de la conspiración" integrado por Correa, Iza y el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot. "Esta conspiración comienza con Correa, continúa con Nebot y le sigue Iza, que son los tres interesados en dar un golpe institucional en Ecuador", señaló.



Así, acusó a Iza de "querer calentar las calles" y ha subrayado que "esta trilogía coincide en una causa: golpear a la democracia". "No a través del típico golpe militar del siglo pasado, sino queriendo apelar a la Constitución porque tienen una mayoría de votos", explicó.



Por otra parte, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional espera terminar este viernes el envío de las invitaciones a diferentes autoridades, incluido Lasso, para que comparezcan dentro del proceso de investigación que se iniciará el lunes sobre los Papeles de Pandora, en los que aparece el presidente.



El presidente de la comisión, José Cabascango, ha recalcado que se garantizará que la investigación sea transparente y ha confirmado que, además de Lasso, serán llamados a comparecer su esposa, su hijo y algunos colaboradores, tal y como ha recogido el diario ecuatoriano 'El Universo'.



Lasso tildó el miércoles de "conspiración internacional" la publicación de las investigaciones sobre los Papeles de Pandora y recalcó que el origen de su patrimonio es legítimo. Así, manifestó que durante los últimos 15 años ha pagado "directa e indirectamente" 588 millones de dólares (cerca de 509 millones de euros) en impuestos.



Tras ser preguntado sobre si los bienes entregados a su familia "en herencia o donación" se encuentran en Ecuador o en el extranjero, respondió que "está en los dos lados", antes de explicar que el proceso de herencia "en el exterior" será "algo similar" al que se llevará a cabo en Ecuador.



Por último, Lasso explicó que "los ecuatorianos tienen la libertad de hacer con los recursos producto de un trabajo honesto lo que ellos quieran" y puntualizó que "el 'correísmo' "invirtió el análisis". "El problema no es dónde tienes el dinero, el problema es de dónde has sacado el dinero", zanjó.