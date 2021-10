Opositor López apuesta al diálogo para resolver crisis en Venezuela

Ciudad de Guatemala, 14 Oct 2021 (AFP) - El opositor venezolano Leopoldo López dijo este jueves en Guatemala que, aunque con cierta cautela, confía en el diálogo que llevan a cabo la oposición y el gobierno de Venezuela en México para lograr un acuerdo que resuelva la crisis en el país petrolero."Este proceso [de diálogo] no es el primero, han sido varios intentos de negociaciones, pero éste [en México] tiene dos características que hacen que pueda haber algún resultado", declaró López a la AFP en Ciudad de Guatemala, donde se reunió con venezolanos radicados en el país. López, exiliado en Madrid desde octubre de 2020 tras huir de Venezuela, explicó que la cita en México, diferente a los intentos que le antecedieron, "es un proceso que se inicia con una agenda acordada". "No es un libro abierto como fueron los procesos anteriores y para nosotros el objetivo central es lograr una elección presidencial. Una ruta que permita que esa elección pueda ser libre, justa y transparente", mencionó.El líder opositor venezolano, quien llegó a Guatemala tras visitar Costa Rica, resaltó que las negociaciones tienen "un acompañamiento internacional" que no hubo en los diálogos previos y que no permitieron "crear contrapesos". El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana emprendieron nuevas negociaciones en Ciudad de México el pasado 14 de agosto con la facilitación de Noruega y el acompañamiento de Países Bajos y Rusia para tratar de encontrar una salida a la crisis que vive el país sudamericano."En esta oportunidad hay países acompañantes. Están los Países Bajos respaldando los sectores democráticos. Está Rusia respaldando a la dictadura y luego hay un bloque de países amigos que son parte del proceso. Tienen toda la información y espero que puedan crear las condiciones para llegar a un acuerdo", precisó.Sin embargo, mencionó que prefiere ser "moderado con las expectativas" del diálogo actual.Al salir al paso a críticas sobre una división en la oposición venezolana, López citó como ejemplo de "unidad" la participación de varios sectores opositores en el diálogo. "Hemos logrado la unidad de los sectores democráticos (...) Creo que hay una percepción de división que está por encima de lo que es la realidad", indicó.En sus declaraciones a AFP, López reiteró las críticas que lanzó en San José contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien llamó "cobarde" por "encarcelar a todos sus adversarios" de cara a las elecciones del 7 de noviembre. "Daniel Ortega también es un dictador criminal al igual que Nicolás Maduro", manifestó López.hma/mis