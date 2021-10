ONU: El Salvador tiene que llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes

San Salvador, 15 oct (EFE).- El Salvador está en el camino de reducir los embarazos en niñas y en adolescentes, pero "tenemos que llegar a cero" casos, dijo en una entrevista con Efe la representante en el país centroamericano del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), Neus Bernabeu.

Entre 2015 y 2020 se registraron en El Salvador 105.930 embarazos en niñas y adolescentes. De ellos, 5.104 fueron en niñas de 10 a 14 años, según datos recopilados en el documento denominado "Llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes -Mapa El Salvador 2020".

"Si miramos desde el 2015 hasta el 2020 realmente hay una reducción en los embarazos adolescentes, pero seguimos preocupándonos por la situación porque uno de cada cuatro embarazos en El Salvador es de una niña o una adolescente", apuntó Bernabeu.

Además, la representante de Unfpa en El Salvador señaló que hay 82 municipio del país -de los 262 con los que cuenta- que "no han reducido su tasa de embarazos en adolescentes desde el 2015 a la fecha", "se tiene una situación persistente de embarazos", acotó.

"Tenemos que priorizar el trabajo en el territorio con las instituciones de Gobierno y con todas las demás instituciones (...) estamos reduciendo, pero tenemos que llegar a cero porque mientras haya niñas y adolescentes que sigan sufriendo un embarazo van a tener limitadas sus oportunidad y van a ver vulnerados sus derechos", apuntó.

Bernabeu destacó que el país tiene una estrategia para reducir los casos de embarazos en niñas y adolescentes e indicó que el mapa elaborado por el Unfpa - con datos brindados por los ministerios de Salud y Educación, el Instituto de Medicina Legal y la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), "es tan importante porque nos está mostrando qué ocurre en los territorios".

"El Fondo de Población de Naciones Unidas lo que busca es posicionar en la opinión pública, en las conversación con las autoridades el tema del embarazo adolescente (...) el número de los embarazos en los municipios, en los departamentos, cómo está cambiando esta situación, si está disminuyendo o no", explicó.

LAS ESTADÍSTICAS

Según datos de atenciones preventivas del Sistema de Morbimortalidad en Línea del Ministerio de Salud (Minsal), en 2017 se registraron 68.434 embarazadas, de las cuales 19.190 eran niñas y adolescentes entre 10 a 19 años, lo que representó un 28 % del total de embarazos.

Para el 2019, los embarazos en dicho grupo - 10 a 19 años- disminuyeron a 15.270, 3,5 puntos porcentuales menos en relación al 2017 y lo que equivale al 25 % del total de embarazos registrados hace dos años.

Además, en 2019 se registraron embarazos en 554 niñas de 10 a 14 años, lo que representa una reducción de 227 embarazos para este grupo de edad en relación al 2017 y se reportó una reducción de 3.693 embarazos en adolescentes de 15 a 19 años.

CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

Bernabeu señaló que los embarazos en niñas y adolescentes tienen "consecuencias inmediatas, en mediano y largo plazo en el desarrollo" de las menores.

"Las adolescentes tienen muchísimo más riesgo de morir en un embarazo y en un parto que las mujeres adultas (...) estamos hablando de que esto tiene efectos también en sus bebés, de que sean prematuros o que nazcan muertos", indicó.

En 2019, el Minsal registró 11.369 atenciones por morbilidades asociadas al embarazo, de las cuales el 18 % (2.089) fueron brindadas a niñas y adolescentes embarazadas.

De las atenciones brindadas a adolescentes se reportan complicaciones como trastornos hipertensivos, aborto, infecciones, embarazo ectópico y hemorragias durante el embarazo, parto y postparto.

LA VIOLENCIA SEXUAL

De acuerdo con la representante del Unfpa, la violencia sexual es uno de esos factores que se considera clave para entender qué está pasando con el tema del embarazo adolescente y lo que se sabe "es que los casos en El Salvador son importantes".

Señaló que entre 2015 y 2020 se realizaron más de 13.000 peritajes por violencia sexual, eso significa unos 6 peritajes diarios.

"Es un fenómeno importante en cuando a números, sabiendo que la violencia sexual mucha de ella no se denuncia, las mujeres o desconfían o tienen miedo (...) algunos de estos casos de violencia sexual acaba además en un embarazo", acotó.

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal (IML), en el primer trimestre de 2020 se llevaron a cabo 676 peritajes de violencia sexual, 4 % menos respecto al mismo periodo en 2019.

El 2020 comenzó con un incremento de más del 50 % en enero y febrero en comparación con 2019, el porcentaje disminuyó de forma considerable en abril, mayo y junio, pero se registró un repunte e incremento en los peritajes a partir de septiembre.

"La violencia sexual no es aceptable en la sociedad. Si nosotros tenemos una sociedad que dice cero tolerancia a esto, entonces vamos a poder prevenir muchas embarazos adolescentes y mucha violencia sexual", aseguró.

¿CÓMO REDUCIR LOS NÚMEROS?

Para Bernabeu los embarazos en niñas y adolescentes "son un problema que no tiene una solución única, sino que hay que buscar un paquete integrado de soluciones para la prevención y la reducción".

Se trata de promover y acercar los servicios de salud sexual y reproductiva, que la adolescentes tengan la información que necesitan, que tengan acceso a los métodos anticonceptivos para poder prevenir un embarazo, apuntó.

"La evidencia científica lo muestra, que la información en el momento adecuado ayuda a prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual", dijo.

Lo siguiente, según la representante del Unfpa, es la educación y "¿cómo logramos que las niñas y adolescentes se mantengan en el aula?, no solamente para prevenir embarazos adolescentes sino para abrirles oportunidades en su vida en general".

"Sabemos que cuando las niñas permanecen en la escuela se previenen los embarazos adolescentes, pero también si reciben educación integral de la sexualidad, si reciben información que va les va ser útil no solo para prevenir embarazos, sino también identificar situaciones de violencia", agregó.

Sara Acosta