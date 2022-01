Nicaragua.- La UE se prepara para no reconocer las elecciones de Nicaragua

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Exteriores de la Unión Europea discutirán este lunes los pasos a seguir en Nicaragua tras las elecciones generales del 7 de noviembre, que para el bloque no serán unos comicios "justos ni democráticos".



La deriva autoritaria en el país centroamericano será uno de los puntos que centren el Consejo de Asuntos Exteriores en el que los responsables de Exteriores de los Veintisiete se preparan para no reconocer los comicios. En principio, la UE estudiará cómo reaccionar a las elecciones de dentro de unas semanas que llegan en plena la espiral represiva del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que ha excluido a las principales voces opositoras en estos comicios.



Un alto cargo de la UE ha señalado que la situación de cara a las elecciones es "clara", ya que no participará la oposición a Ortega. "Estamos ante unas elecciones que no serán libres ni democráticas. Habrá una comunicación pública y lo más probable es que haya un rechazo a reconocer los resultados porque no representan la voluntad del pueblo nicaragüense", ha avanzado.



Queda por ver si el bloque europeo redobla las sanciones contra dirigentes nicaragüenses tras las elecciones. En la actualidad la UE mantiene en su lista negra a 14 individuos, responsables de violaciones de Derechos Humanos y de la represión de la oposición democrática y la sociedad civil.



El pasado mes de agosto, el bloque europeo amplió a ocho dirigentes las medidas restrictivas, incluida la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, en respuesta a la deriva autoritaria de Managua.