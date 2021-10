Netflix despide empleado por compartir información confidencial

(Bloomberg) -- Netflix Inc. dijo que despidió a un empleado por compartir información confidencial y comercialmente sensible fuera de la empresa.

Un funcionario de Netflix dijo que la información fue citada en una nota de Bloomberg. Un portavoz de Bloomberg News dijo que la compañía no analiza cómo pudo haber obtenido información confidencial de interés periodístico.

En un artículo del 13 de octubre, Bloomberg citó documentos internos que mostraban que un especial de comedia de Dave Chappelle tuvo un “valor de impacto” de US$19,4 millones , lo que significa que costo más que el valor que generaba. Los documentos revisados por Bloomberg también revelaron cómo Netflix evalúa sus programas, con un puntaje de “eficiencia” que equilibra el alcance de un programa con su precio.

El artículo hablaba sobre empleados que cuestionaron el manejo de la compañía de los comentarios de Chappelle que fueron vistos como insensibles hacia las personas transgénero.

“Entendemos que este empleado pudo haber estado motivado por la decepción y el enojo con Netflix”, dijo Netflix en un comunicado enviado por correo electrónico, “pero mantener una cultura de confianza y transparencia es fundamental para nuestra empresa”.

