Motor.- Laia Sanz: "Estaría súper bien alcanzar los 20 títulos y rematar un año brutal"

La piloto española de trial y enduro Laia Sanz (GasGas) puede llegar este fin de semana al título de Enduro y, con él, a los 20 Mundiales absolutos entre las varias categorías, sumándolo al de trial de este mismo año "brutal" a nivel de esfuerze y también de resultados.



"Estaría súper bien alcanzar los 20 títulos. La verdad es que este año no imaginé poder ganar en Trial y llegar tan bien posicionada a la última prueba el Mundial de Enduro, especialmente por todo lo que he pasado. Espero rematar el trabajo de un año brutal y súper intenso con un buen resultado aquí", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.



Sanz aseguró llegar con "muchísimas ganas" a esta cita final del Mundial de Enduro. Para conquistarlo, le basta con ser segunda en las dos carreras, aunque no se coformará con ello. "Me valen dos segundos puestos, pero no me puedo despistar mucho. Si hiciera un tercero me complicaría la vida de más, por lo que toca apretar desde el primer día", avisó.



"No puedo salir pensando mucho en el campeonato. Tengo que intentar ganar ya el sábado para poder afrontar el domingo con más tranquilidad y no depender de las demás", señaló la catalana, que destacó de la doble cita francesa la belleza de la ruta y su dificultad. "Las especiales son muy chulas, con mucha hierba, que es algo típico allí y con muchas curvas contraperaltadas, lo que añadirá un reto técnico extra", apuntó.



Aunque la piloto española no quiere pensar en lo que puede lograr el domingo, sí deja claro que este 2021 ha sido especial, tras competir en el Rally Dakar, la Baja Dubái en buggy, el Andalucía Rally con un 4x4, el Extreme E (aún por concluir), la prueba del fin de semana pasado en el Mundial de RX2e, el Mundial de Trial y el de Enduro.



