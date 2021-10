Maduro promete a la FIFA la construcción de un estadio de fútbol en Caracas

Foto de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/RAYNER PEÑA R.

Caracas, 15 oct (EFE).- El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, le prometió este viernes al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, que se encuentra en el país, que a partir de noviembre comenzará la construcción de un nuevo estadio de fútbol en Caracas.

"Le he dado la primicia al presidente de la FIFA del inicio ahora en el mes de noviembre de la construcción del nuevo y gran estadio de fútbol de la ciudad capital, de la Gran Caracas", indicó Maduro tras reunirse con Infantino en el palacio presidencial de Miraflores.

El mandatario explicó que el proyecto está listo y los recursos disponibles, aunque no ofreció mayores detalles sobre el costo de la edificación.

"Ya se presentará la maqueta, el formato, el proyecto, ya tenemos la ubicación, en los terrenos adyacentes al hipódromo La Rinconada, casi al lado donde estamos construyendo, a pasos avanzados, el estadio de béisbol más moderno que va a tener Venezuela", añadió.

Maduro calificó el encuentro de "agradable" y espera que las relaciones entre la FIFA y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) se fortalezcan.

Igualmente, dijo que le pidió apoyo a Infantino para recuperar y "poner a tono" todos los estadios del país.

El jefe de Estado espera que para los próximos años la FVF logre coordinar con la FIFA "algunos eventos internacionales" en el país caribeño que le den mayor motivación al balompié venezolano.

Más temprano, Infantino ofreció declaraciones desde el estadio olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV) donde aseguró que el futuro del fútbol venezolano será "espectacular".

"Jorge (Giménez) y su equipo están haciendo un trabajo fenomenal y estamos aquí para hablar sobre que más podemos hacer juntos (...) Con el talento que tiene y con el trabajo de esta nueva administración (...) No cabe duda que el futuro de Venezuela va a ser espectacular", indicó.

Infantino señaló que tiene "muchas ganas" de seguir trabajando con la directiva de la FVF para propulsar el juego venezolano al "máximo nivel", tanto el masculino como el femenino, "que es muy importante".