Lourdes Montes habla del conflicto entre Fran Rivera e Isabel Pantoja

14-10-2021 LOURDES MONTES. MADRID, 15 (CHANCE) Lourdes Montes siempre se muestra discreta ante las cámaras de la prensa, sin embargo, su marido mide mucho dónde y con quién está para hablar de según qué cosas. En muchas ocasiones le hemos oído hablar de su -no- relación con Isabel Pantoja o de los tejemanejes que esta llevó a cabo con las pertenencias de su padre, pero lo cierto es que estos últimos días hemos visto a su abogado aclarando todas las polémicas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 15 (CHANCE)



Lourdes Montes siempre se muestra discreta ante las cámaras de la prensa, sin embargo, su marido mide mucho dónde y con quién está para hablar de según qué cosas. En muchas ocasiones le hemos oído hablar de su -no- relación con Isabel Pantoja o de los tejemanejes que esta llevó a cabo con las pertenencias de su padre, pero lo cierto es que estos últimos días hemos visto a su abogado aclarando todas las polémicas.



Después de haber iniciado un procedimiento judicial para recuperar los enseres de su padre, Fran y Cayetano Rivera decidían hace unos días retirar la demanda que tenían interpuesta contra la tonadillera. Hemos hablado con Lourdes Montes sobre esta 'marcha atrás' que ha llevado a cabo su marido y lo cierto es que no nos ha querido decir nada, eso sí... ha dejado claro algunas dudas que había 'en el aire'.



"Secreto nada" recalcaba Lourdes cuando le preguntábamos por un encuentro entre Fran y Kiko en el que éste último le pedía a su hermano que retirara la demanda contra su madre y añadía: "Eso son temas de ellos, es su familia y yo no tengo nada qué hablar".



En cuanto a lo vanidoso que es su marido a la hora de perdonar a personas, en este caso a Isabel Pantoja, pero en el pasado a su primo Canales Rivera, Lourdes tiene claro que: "Yo creo que lo mejor es llevarse bien con todo el mundo, es lo más cómodo y lo que más salud estabilidad nos va a dar". De esta manera, la sevillana deja claro que quiere seguir estando al margen de la polémica, como hasta ahora ha estado.