LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Viernes 15 de octubre de 2021

—————————————————————————

LO ÚLTIMO

—————————————————————————

Audiencia de España avala extraditar venezolana a EEUU

El Salvador usa energía geotérmica para operación de bitcoin

Perú aplica tercera dosis de vacuna a personal sanitario

El mayor banco de Ecuador sufre un ciberataque

Rusia reporta incidente con buque de EEUU junto a sus aguas

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

AMN-INM EEUU-MÉXICO

SAN DIEGO - El gobierno de Estados Unidos restablecerá una política fronteriza del expresidente Donald Trump para que los solicitantes de asilo esperen en México hasta que tengan que comparecer ante una corte migratoria en el país, en cumplimiento de un fallo judicial. Por Elliot Spagat. 466 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-VACUNAS

CARACAS - Millones de personas en Latinoamérica y otros países en desarrollo esperan más dosis de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V tras los problemas de fabricación y otros contratiempos. Moscú la comercializó de forma agresiva luego de que las naciones adineradas acapararon las producidas en Occidente, pero Rusia ha exportado sólo el 4,8% de las cerca de 1.000 millones de dosis que prometió, según algunos estimados. Por Regina García Cano, Daria Litvinova y Juan Pablo Arráez. 1.330 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-GBRETAÑA

LONDRES - Alrededor de 43.000 personas podrían haber recibido un resultado negativo erróneo en pruebas de detección del coronavirus en Gran Bretaña por problemas en un laboratorio privado, según funcionarios de salud. 253 palabras. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-INDIA: India recibe a turistas extranjeros ante caída de contagios.

-CORONAVIRUS-FRANCIA: Francia cobrará tests de COVID-19 a los adultos no vacunados.

-CORONAVIRUS-RUSIA: Rusia rompe marcas de infecciones y muertes por COVID-19.

-CORONAVIRUS-EEUU-FRONTERAS: EEUU retirará restricciones de viaje el 8 de noviembre.

-CORONAVIUS-ITALIA: Protestas en Italia contra pases de salud en los trabajos.

-AMS-GEN CORONAVIRUS-PERÚ TERCERA DOSIS: Perú aplica tercera dosis de vacuna a personal sanitario

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN ARGENTINA-CIUDAD FANTASMA

VILLA EPECUÉN, Argentina - Meca del turismo durante varias décadas del siglo XX, Villa Epecuén fue destruida por una inundación en 1985. Hoy el pueblo fantasma continúa siendo un polo de atracción por sus ruinas y las propiedades curativas del agua de su lago en medio de la remisión de la pandemia, que ha llevado a los argentinos a retomar las actividades turísticas. Por Almudena Calatrava. 1.313 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMC-GEN EL SALVADOR BITCOIN-ENERGÍA

BERLIN, El Salvador - El bitcoin, que consume mucha energía, ha sido fuertemente criticado por su huella de carbono, pero el presidente salvadoreño Nayib Bukele ve potencial en el uso de energía de los volcanes del país para hacer funcionar las computadoras que día y noche realizan los cálculos que verifican las transacciones de bitcoins. Por Marcos Aleman. 811 palabras. HABRÁ FOTOS Y VIDEO. ENVIADO.

AMS-GEN ECUADOR-BANCO CIBERATAQUE

QUITO - Un ataque informático al Banco Pichincha, el mayor de Ecuador, mantiene con intermitencias su servicio, provoca largas filas en sus sucursales y las quejas de miles de usuarios en las redes sociales, pero sin afectar los depósitos. 292 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación en las redes sociales giró en torno a la política, las vacunas contra el COVID-19 y Superman. En México no se descubrió el yacimiento de litio más grande del mundo recientemente. La fotografía que muestra al canciller mexicano y al presidente posando con una foto del expresidente Carlos Salinas de Gortari está editada. Países de América Latina no se levantaron contra España. Las vacunas contra el COVID-19 no serán sustituidas por terapias en la UE. El New York Times no publicará un cómic sobre Superman bisexual. Por Marcos Martínez Chacón, Rafael Cabrera y Abril Mulato. 2.391 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES-FOTOS

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 8 y el 14 de octubre de 2021. 71 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN EEUU-IGLESIA BAUTISTA ABUSOS

NASHVILLE - Un alto cargo de la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos renuncia tras semanas de divisiones internas sobre una investigación acerca de la respuesta de la institución religiosa a los reportes de abusos sexuales. Por Hollie Meyer. 313 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN FLORIDA-TIROTEO-JUICIO

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. - El hombre que mató a 14 estudiantes y tres empleados en una escuela secundaria de Parkland, Florida, se declarará culpable de los crímenes, informa su abogado, más de tres años después del ataque en el sur de Florida que reavivó el debate nacional para el control de armas. Por Terry Spencer. 360 palabras. AP Fotos. ACTUALIZADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

EUR-GEN ESPAÑA-VENEZUELA

MADRID - La Audiencia Nacional de España consiente la extradición a EEUU de la enfermera del difunto presidente de Venezuela Hugo Chávez, que está acusada en Miami de lavado de dinero. Los magistrados de la corte consideraron que se cumplían todos los requerimientos para que proceda la extradición de Claudia Díaz, dijo la corte en una declaración. 381 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

EUR-GEN RUSIA-EEUU-DESTRUCTOR

MOSCÚ - Rusia dice que uno de sus barcos militares impidió que un destructor de la armada estadounidense realizara lo que dijo era un intento de ingresar a aguas territoriales rusas en el Mar de Japón. El incidente ocurre mientras Rusia y China realizaban maniobras navales conjuntas en el área y sigue a encuentros peligrosamente cercanos entre navíos rusos y occidentales. Por Vladimir Isachenkov. 332 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

EUR-GEN GBRETAÑA-LEGISLADOR ATACADO

LONDRES - El legislador conservador británico David Amess muere luego de ser apuñalado durante una reunión de rutina con sus electores en una iglesia en el este de Inglaterra. Un hombre de 25 años es detenido en el sitio. Por Jill Lawless. 573 palabras. AP Fotos. ACTUALIZADO.

ASI-GEN AFGANISTÁN

KABUL - Atacantes suicidas detonan explosivos en una mezquita chií en el sur de Afganistán que estaba abarrotada de fieles para las oraciones semanales, matando por lo menos a 47 personas e hiriendo a 70, informa un funcionario del Talibán. Por Samya Kullab y Tameem Akhgar. 451 palabras. AP Fotos. ACTUALIZADO.

EUR-GEN ESPAÑA-VOLCÁN

MADRID - Un segundo sismo de magnitud 4,5 remece la isla española de La Palma por segundo día consecutivo y los científicos describen uno de los ríos de roca fundida que emana de un volcán en erupción como “un verdadero tsunami de lava”. 311 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-BEI AMERICANA

HOUSTON - Los Medias Rojas de Boston visitan a los Astros en el Minute Maid para el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Los Astros se ganaron su lugar eliminando a los Medias Blancas de Chicago en el cuarto encuentro de la serie divisional. Houston es el tercer equipo en la historia de las mayores que ha llegado a la Serie de Campeonato en cinco campañas consecutivas. Por Kristie Rieken, 500 palabras. AP Foto. EDITORES: partido programado para las 00:07 GMT.

DEP-FUT BRASIL-NEYMAR

SAO PAULO - La alegría de Neymar de jugar con la selección de Brasil al parecer ha vuelto. El astro anotó el primer gol y estuvo involucrado en los otros tres para concretar la goleada de 4-1 sobre Uruguay. Neymar inició la semana enfrentando las críticas después de un pésimo desempeño en un partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo y por su comentario de que el siguiente torneo en Qatar podría ser su último. Por Mauricio Savarese. 415 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT BARCELONA-PEDRI

BARCELONA - El mediocampista Pedri González firma una extensión de contrato que lo vincula con el Barcelona hasta 2026 y el club espera que el adolescente pueda ayudar en la recuperación luego de la salida dolorosa de Lionel Messi. Pedri, de 18 años, ha sido uno de los escasos puntos positivos para el Barcelona en el último año, periodo durante el cual un presidente ha renunciado y la deuda del conjunto catalán se ha disparado. Por Joseph Wilson. 391 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-CIN ENCANTO-CHARISE CASTRO SMITH

NUEVA YORK - Como la primera mujer latina que codirige una película de Walt Disney Animation Studios, Charise Castro Smith admite que a veces se ha sentido aterrorizada. Pero cuando llegó la oportunidad de trabajar en “Encanto”, la madre de una niña de 3 años no tuvo dudas: quería que los niños latinos y latinoamericanos se vieran a sí mismos representados en la pantalla. Por Sigal Ratner-Arias. 896 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS ALICE COOPER

LONDRES - Durante la pandemia, el rockero Alice Cooper reemplazó las giras por el baile de tap. El ídolo de 73 años pasó de estar de gira con Queen y tocar para multitudes de 95.000 personas a una audiencia de cero. Admitió que la transición fue difícil. Por Sian Watson. 437 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

