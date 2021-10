Las 5 fotos imperdibles de VALENTINA LIZCANO que están arrasando en Instagram

VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) causó un gran éxito en su perfil de Instagram tras las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 48.305 de interacciones entre sus seguidores.

Que hicieron mientras Instagram 🧘‍♀️tomó un descanso 😜 Nosotras jugar y jugar. Te Amo #almapiccolina #sanalocura #maternidadreal #3meses





Les jurooooo que trate de no arrugar la cara, pero es imposible cuando tienes sal y sol en los ojos 🤪 Tercera clase de surf aquí con el compa @polysurfschool y el profe Howard, para hacerles corto el cuento voy bien, la verdad hace como 12 años intenté surfear y no fue lo mejor en aquel momento, ahora esto está sabroso y se siente deli poder hacer parche en familia (ya traeremos a la piccolina ) Si ando con un dedo golpeado, pero casi que es parte del viaje de aprender a bailar con las olas 🏄‍♀️ Ya me paro 🤗 centro es centro, o sea vote trabajado por años y aún con casi 3 meses PosParto él recuerda todo su entrenamiento. Y por último cintarles que ni de loca me he subido en una tabla como la de la foto 😜todavía en la grandota jejejej pero esta tabla combinaba divino con mi vestido surf 🏄‍♀️ @sandstormsw que tal el poder de ese tigre? Conectando Mar y tierra, limpiando 🙏🏻 se le medirían a intentar hacer algo que ya habían descartado solo por hacer parche con sus hijos ? L@s leo 😘😘😘 #sanalocura #surf #maternidadsanalocura #aprendiendo #3mesesposparto #poscesarea Photo: @marialeconsuegram





Y seguimos hablando y bailando … NADA SOMOS SIN AMOR PROPIO 💜🙏🏻 @kanygarcia que cancionsota 🙏🏻❤️‍🔥 #sanalocura #amorpropio #maternidad #amoryamistad #bailarmelibera #cantarmesalva Outfit: @_miluskaa_ USA MI CÓDIGO : AMORYAMISTADCONVALELIZCANO





SIEMPRE SERÁ UN PLACER TENERLOS CERQUITA DE MI 🥰♥️🙏🏻 dentro de lo que la situación lo permite 🤭 Después de año y medio de no poder verlos a los ojos, créanme cuando les digo que lo disfrute al máximo, tanto que el avión me dejo una noche más en Bogota 😵‍💫🤌🏼 pero valió la pena … gracia a cada una de las personas que se acercaron a él Stand de @frutosalvajeoficial una de mis marcas consentidas, que la siento tan mia como si yo fuera @marcelaristizabal jejeje (brincos diera yo ) se siente bonito oír tantas historias de éxito no solo con el pelo o la piel, si no de emprendimiento de las cosechadoras ufff ustedes son pura inspiración, espero verlos pronto de nuevo así de cerquita 🙏🏻🙄😘😘♥️





No me cansaré de inventar rituales para mi, para mi vida, para consentirme, para hacerle entender a cada célula a cada molécula de mi cuerpo que lo habito von AMOR Y MUCHAAAA GRATITUD. - este es uno de mia rituales favoritos y si tiene sauna o turco cerca no duden en llevar sus cremiyaa porque van a salir como nuev@s, felices y listas para seguir dando lo mejor de ustedes. Pd: estos espacios nos recargan, nos conectan con nosotras mismas y nos hacen mejores personas, amigas, hijas, madres, esposas., no tengan miedo de sacarse tiempo para ustedes 🙏🏻😘♥️ Cuéntame, tú qué rituales tienes para recargarte ? Mis compañeros o faltables @frutosalvajeoficial y las delicias de 🌱FIESTA DE SEMILLA (exfoliante). 🌱MULATA (crema de chocolate y leche de cabra ) 🌱 MANTEQUILLA DE MARFIL (extra humectante) #soyfrutosalvaje #empresanacional #patrocinado #ritulesseamorpropio

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.