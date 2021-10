La UE considera superados los recientes "desencuentros" con EE.UU.

El alto representante europeo para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en una fotografía de archivo. EFE/Jason Szenes

Washington, 15 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) considera que los recientes "desencuentros" con EE.UU. "se han superado" y reitera que "la relación transatlántica es fundamental", aseguró este viernes el alto representante europeo para la Política Exterior, Josep Borrell.

Así lo indicó en una rueda de prensa en la sede la delegación de la UE en Washington al término de su visita de dos días a la capital estadounidense, donde se reunió con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

"Para nosotros la relación transatlántica es fundamental. No existe alternativa a la OTAN para la defensa territorial de Europa", remarcó el jefe de la diplomacia europea, en su primer viaje oficial a Washington con la nueva Administración del presidente Joe Biden.

La visita se produce después que Washington y Bruselas hayan vivido uno de los momentos más tensos en las relaciones bilaterales por la alianza de defensa entre EE.UU., el Reino Unido y Australia, que supuso la cancelación de un pedido multimillonario de submarinos franceses por parte de Camberra.

Borrell buscó pasar página al asegurar que desde la UE se han dado "ya por superados los desencuentros" recientes y señaló que ambas partes "están claramente comprometidas a mejorar las relaciones transatlánticas".

Durante su visita a Washington, mantuvo un encuentro, además, con la subsecretaria de Defensa estadounidense, Kathleen Hicks, a la que trasladó que el fortalecimiento de la cooperación militar europea no creará una fuerza que compita con la OTAN.

"Se trata de crear una capacidad militar complementaria de la Alianza Atlántica", insistió Borrell.

NEGOCACIONES SOBRE EL PACTO NUCLEAR CON IRÁN

Entre los asuntos tratados con Blinken, el responsable europeo destacó las negociaciones en marcha para el regreso de Irán al pacto nuclear internacional y los pasos para acercar la democracia a Venezuela.

Sobre la República Islámica, recalcó que "la única manera de que Irán no sea una potencia nuclear o militar es a través de recuperar el acuerdo" del que se salió "unilateralmente" EE.UU. bajo la Administración de Donald Trump (2017-2021) "creando un enorme problema".

"No tengo fecha para que los iraníes vuelvan a la mesa de negociación. Pero estamos de acuerdo en que es necesario hacer todo lo posible para que estas negociaciones fructifiquen", afirmó Borrell.

El pacto, conocido por sus siglas en inglés JCPOA y firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias (EE.UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania), limitaba el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, por lo que la decisión de EE.UU. de reintroducir medidas punitivas en 2018 lo dejó muy debilitado.

El pasado abril comenzaron negociaciones en Viena con seis grandes potencias, entre ellas Estados Unidos de forma indirecta, para lograr el regreso de EE.UU. al pacto y que Irán vuelva a cumplir el acuerdo, pero no se han logrado pasos significativos.

Además, las conversaciones quedaron en suspenso tras la llegada en agosto al poder del nuevo presidente iraní, Ebrahim Raisí, y EE.UU. ha advertido que "el tiempo se está agotando".

MISIÓN EUROPEA DE OBSERVACIÓN ELECTORAL EN VENEZUELA

Por otro lado, Borrell y Blinken trataron la situación en Venezuela.

A este respecto, el diplomático español aseguró que EE.UU. respalda el envío de una misión de observación electoral europea a los comicios regionales de Venezuela, pese a las críticas de que pueda ser utilizado para legitimar al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Si EE.UU. hubiera estado en contra, lo habría dicho. Hay silencios que son muy explícitos", indicó el jefe de la diplomacia europea sobre la postura estadounidense al respecto.

Borrell consideró "natural" que EE.UU. "mantenga una posición menos comprometida", pero expresó "su agradecimiento al apoyo de Blinken" a los intentos de la UE para tratar de "traer la democracia a Venezuela".

En un comunicado conjunto el jueves, ambos diplomáticos coincidieron "en el fuerte respaldo a los esfuerzos para restaurar el orden democrático en Venezuela", sin referencia precisa a la misión.

"Que alguien me explique en qué perjudica a la oposición y al proceso electoral que mandemos la misión que trate de observar y denunciar si las condiciones no se cumplan", concluyó el responsable europeo, a la vez que insistió en que la misión europea "no legitima" el proceso.

El próximo 21 de noviembre, Venezuela celebrará las elecciones regionales y locales, en las que los ciudadanos elegirán a los gobernadores de 23 estados que conforman el país y a los alcaldes de 335 municipios, así como a los representantes de los consejos legislativos.

Alfonso Fernández