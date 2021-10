La India reabre sus fronteras para los turistas extranjeros 19 meses después

EFE/EPA/JAGADEESH NV/Archivo

Nueva Delhi, 15 oct (EFE).- La India reabrió este viernes sus fronteras para los turistas extranjeros que lleguen al país en vuelos chárter 19 meses después de que el Gobierno indio limitara la entrada al país para contener la expansión de la pandemia, que en el país asiático se encuentra ahora en uno de sus niveles más bajos.

Además los visitantes que viajen en "burbujas aéreas" podrán hacerlo a partir del 15 de noviembre, una medida ansiada por un sector turístico muy golpeado por las duras medidas de contención del Gobierno indio, que no pudieron evitar sin embargo picos de contagio como el del pasado mayo, con más de 400.000 casos diarios.

"El sector turístico en la India, en lo que respecta al tráfico (aéreo) entrante, ha permanecido cerrado totalmente durante los últimos 20 meses, no ha habido trabajo. No se permitía nada y la mayoría de nosotros sobrevivimos gracias a algunas reservas domésticas", reconoció a Efe el presidente de la Asociación India de Touroperadores (IATO), Rajiv Mehra.

Ante esta situación, el presidente de IATO celebra la medida del Gobierno, pero anota que todavía hay varios puntos que deben tenerse en cuenta si se quiere impulsar el sector turístico extranjero en la India para que no sea solo algo testimonial.

Mehra, que dirige también una agencia de viajes, criticó que el visado de turista que se concede sea solo de 30 días y de una única entrada, lo que impide a los viajeros la habitual visita a los vecinos Nepal o Sri Lanka; además al ser vuelos todavía que forman parte de las "burbujas aéreas" las tarifas son muy altas.

"Si comienzan los vuelos regulares bajarán las tarifas (...) y comenzará el turismo. (Segundo) este visado de 30 días debe extenderse a 60 días con entrada múltiple para que la gente pueda ir a los países vecinos, además de a la India, y tercero, los visados que se emitieron antes deberían ser válidos de nuevo", expuso.

El español Ion Calvo, que con su socia Olga Hortigüela fundó IN2LIGHT, una consultoría de turismo sostenible y responsable en la India, lleva desde marzo de 2020 sin recibir a turistas, pero reconoció a Efe que el anuncio del Gobierno indio no les llevará a precipitarse, ya que gracias a sus negocios de consultoría en otros sectores podrán esperar aún un tiempo antes de volver a este nicho.

"Empezaremos a lanzar sondas para obtener información de antiguos viajeros o gente que se quedó a las puertas y veremos cómo están los ánimos, pero no prevemos empezar a trabajar hasta 2022", reveló Calvo, que afirmó que la pandemia frenó un sector de negocio que no había parado de crecer desde que empezó con su socia hace seis años.

"Ahora es tiempo de mochileros, para el turismo que nosotros fomentamos me temo que habrá que esperar", sentenció.

CUANDO TODO SE DETUVO

La India suspendió todas las operaciones aéreas comerciales de pasajeros a finales de marzo del año pasado al decretar el confinamiento total en el país para frenar la expansión del coronavirus.

El país ha ido retirando progresivamente las restricciones desde entonces, permitiendo en primer lugar el tráfico aéreo nacional y abriendo luego "burbujas aéreas" con varias naciones.

Los extranjeros con visados de negocios o de trabajo podían hasta ahora viajar a la India, pero las autoridades habían mantenido el veto a los turistas por temor a los contagios.

Tras pasar una virulenta segunda ola entre los pasados abril y mayo que dejó imágenes de hospitales al borde del colapso y crematorios saturados, llegando a superar los 400.000 casos diarios, los contagios se encuentran ahora en un claro descenso y rondan los 16.000 diarios.

Además la India ha administrado hasta ahora 971 millones de vacunas anticovid, aunque solo 279 millones de personas han recibido la doble dosis, por lo que queda aún lejos la inmunización completa de los 950 millones de personas que conforman su población adulta.