Inhuman los cuerpos de 97 personas no identificadas en el norte de México =(Video)= Ciudad Juárez, México, 15 Oct 2021 (AFP) - Los cuerpos de 97 personas no identificadas fueron inhumados este jueves tras permanecer durante meses sin ser reclamados por sus familiares en el servicio médico forense de Ciudad Juárez, en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos.Sin lágrimas, flores u oraciones de amigos o parientes, las víctimas fueron sepultadas en cajas de madera, numeradas del 1 al 97, por peritos forenses y trabajadores de una funeraria local en el desértico panteón municipal.Los trabajadores, protegidos del sol y el viento que los llenaba de arena, dedicaron más de cuatro horas a descargar los cuerpos de dos camiones de carga, para luego depositarlos en las hileras de fosas. De acuerdo con la fiscalía estatal de Chihuahua (norte), los cuerpos pertenecen a 12 mujeres y 85 hombres que murieron durante 2020 y 2021.Cuarenta de ellos perdieron la vida a causa de la violencia criminal que afecta a la ciudad, otros 10 murieron de covid-19, otra persona se suicidó, una más se ahogó y 45 más perecieron por distintas enfermedades."A pesar de los esfuerzos y de los estudios científicos no lograron ser identificados (...) Todos tienen pruebas de cotejo en genética, odontología y diversas disciplinas que puedan permitir la posible identificación posterior", dijo Joselyn Guzmán, vocera estatal de Servicios Periciales.La mayoría de las víctimas del coronavirus fueron encontradas sin vida en viviendas o murieron en hospitales públicos, detalló Guzmán a la AFP.Durante 2021 han sido inhumados en la fosa común de Ciudad Juárez 216 cuerpos, mientras que en 2020 fueron 216 cadáveres y seis cabezas cercenadas de sus cuerpos.La ciudad ha sido golpeada durante años por la actividad de cárteles del narcotráfico, que se disputan rutas para ingresar drogas en Estados Unidos.Más de 90.000 personas permanecen desaparecidas en México, muchas de ellas víctimas del enfrentamiento entre las mafias, pero también de excesos cometidos por fuerzas de seguridad en el combate al narcotráfico, un fenómeno que fue en aumento desde 2006.En agosto, un reporte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, organización que agrupa a más de 70 colectivos de familiares de víctimas, señaló que existen más de 52.000 cadáveres sin identificar en fosas y servicios forenses del país.str/jla/bl