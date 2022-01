Hiba Abouk habla por primera vez de su embarazo

14-10-2021 HIBA ABOUK EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 15 (CHANCE)



Aunque ayer confirmara públicamente a través de sus redes sociales su segundo embarazo, verdaderamente lo pregonó a los cuatro vientos en el Festival de Cine de San Sebastián, allá por el 26 de septiembre, aunque eso sí, no lo hizo con palabras, sino mostrando su tripita con un espectacular vestido de color negro.



En esta ocasión, hemos podido hablar con Hiba Abouk y nos ha confesado que: "Me encuentro súper bien, muy contenta y muy feliz" además, nos aseguraba que lo está llevando bien: "No, lo estoy llevando súper bien, el primer embarazo lo llevé muy bien y este segundo lo estoy llevando fenomenal"



Cuando le hemos preguntado por el sexo del bebé, la modelo y actriz ha querido ser de lo más discreta: "Jejeje, bueno, es que soy muy discreta con todos estos temas, como el primero" y ha añadido que: "Lo importante es que venga con salud".



Hiba Abouk también nos ha hablado de las ganas que tiene de celebrar su boda con Achraf Hakimi: "Nos encantaría hacerla, no lo hicimos porque llegó la pandemia, pero sí que la tenemos pendiente. Yo haría una celebración, la boda ya la he hecho, me gustaría que fuera con mucho amor, mucha música".



La actriz, muy emocionada y feliz ante este segundo embarazo, confiesa que seguirá trabajando: "Sí, pienso seguir trabajando, tengo un rodaje de una serie en Francia, otro estreno en diciembre, estamos triunfado con 'Madres' y sí, pienso seguir currando hasta que pueda, claro" y califica este momento como uno de los mejores de su vida: "A nivel personal y profesional estoy muy bien, no me puedo quejar".