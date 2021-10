Guadalajara recibe unas finales WTA valoradas en 450 millones

Madrid, 15 oct (EFE).- Entre la depresión y la incertidumbre por la pandemia irrumpió el deseo de México, del estado de Jalisco y la ciudad de Guadalajara, al auxilio de las Finales WTA que cierran la competición del circuito femenino a lo grande, valoradas en 450 millones de dólares (387 millones de euros) por el gobierno local.

La experiencia en la puesta en marcha de eventos deportivos, particularmente en tenis, y el respaldo de las principales marcas y las autoridades del país convencieron a la WTA para llevar a Latinoamérica, por primera vez en la historia, este torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras del mundo.

Las autoridades confían en el impulso que el tenis puede proporcionar a la región. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, estimó en la puesta en escena del evento que podría dejar una derrama económica de hasta 450 millones de dólares, en función de la cantidad de público que pueda asistir al Centro Panamericano de Zapopan.

La capacidad de reacción de los responsables deportivos y políticos del país, unida al entusiasmo de los inversores, harán posible la celebración de la competición del 10 al 17 de noviembre, inicialmente fijada en la ciudad china de Shenzhen y trasladada esta vez a Guadalajara, cuyo valor de marca para la ciudad está tasado en 150 millones de dólares (129 millones de euros).

"Ha sido muy difícil porque toda la parte asiática no se ha podido jugar y económicamente ha sido muy difícil y para los patrocinadores. Por ejemplo para las WTA Finales, que se van a jugar en Guadalajara cuando iban a ser en Shenzhen (China). No lo supimos hasta septiembre y estuvimos con todo en el aire y eso nos afectó financieramente y a ellos también. Es un desafío grande para todos los que estamos aquí", reconoció la presidenta de la WTA Micky Lawler en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

UNAS FINALES QUE LLEGARÁN A 180 PAÍSES

Las finales WTA, que serán retransmitidas a más de 180 países, se disputarán en una nueva pista instalada especialmente para la competición, con capacidad para 6.500 espectadores. A su favor, Guadalajara cuenta con la experiencia acumulada en el Abierto de Tenis de Zapozan y en algunas eliminatorias de Copa Davis.

El grupo empresarial Octagon, que se ocupa de la gestión de talento, mercadotecnia integrada y creatividad en el deporte y entretenimiento, propuso la ciudad mexicana como anfitriona del evento, anunciado hace un mes oficialmente por la WTA.

Los patrocinadores respondieron y el proyecto echó a andar. El torneo ya contaba con la fidelidad de empresas como Porsche, que ampara el circuito femenino y otras habituales como Rolex, Amstel o Wilson, que ya tenían un compromiso contraído.

Otras se unieron al proyecto. Especialmente Akron, que es la principal que forma parte de la denominación y reclamo del evento: Akron WTA Finals.

Esta empresa mexicana está especializada en producción y distribución de lubricantes, grasas y aditivos. Cuenta con el respaldo de Porsche, entre otras multinacionales automovilísticas. En 2018 abrió en México sus primeras gasolineras y hace tiempo que tiene puesta su mirada en el mundo del deporte.

"La relación con los patrocinadores es mucho más profunda que una mera relación financiera. Se sienten parte de la familia y eso ha desempeñado un papel muy importante que nosotros poder mantener la estabilidad, cierta estabilidad. Nos han apoyado, hemos trabajado mucho juntos para encontrar soluciones y eso dice mucho en estos momentos difíciles; cuando un patrocinador puede decir lo lamentamos mucho pero no podemos seguir adelante y no lo hacen es porque hay mucho más por detrás y porque la relación es importante", recordó Lawler a EFE.

Las Finales WTA van a contar con el apoyo de firmas consolidadas y otras asentadas en México que no quieren perder la ocasión de realzar la marca: la empresa de 'software' empresarial SAP, el operador de apuestas Cliente.mx, la marca de pádel Drop Shot, el refresco mexicano Red Cola, la compañía de maquinaria para gimnasios Technogym, y la marca textil Tucané, son algunas de ellas.

14 MILLONES DE DÓLARES EN PREMIOS PARA LAS JUGADORAS

Todo ello ha hecho posible que el evento se dispute y que las protagonistas, las jugadoras, obtengan los mismos premios fijados y establecidos antes de la pandemia, un reparto de 14 millones de dólares, unos 12 millones de euros.

Solo por disputar el torneo, cada jugadora se lleva un fijo de 385.000 dólares (331.500 euros) a lo que se podrá añadir lo que obtengan por partido ganado en la fase de grupos. Cada triunfo son 305.000 dólares (262.600 euros) más para la ganadora.

El premio gordo es para la que sea capaz de ganar el torneo. Solo por ganar la final, la jugadora obtendrá 3,4 millones de dólares (2,9 millones de euros), que sumado a las victorias que logre en la fase de grupos y el fijo, puede llegar a acumular un total de 4,7 millones de dólares, unos 4 millones de euros.

Santiago Aparicio