Fútbol/Primera.- (Pre) La Real busca el liderato y Levante y Getafe estrenan sus nuevos proyectos en un duelo directo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad intentará acostarse este sábado en el liderato de LaLiga Santander 2021-2022 con una victoria en casa ante el Mallorca, mientras que el Levante y el Getafe exponen en un duelo directo sus nuevos proyectos en busca de tres puntos vitales, en partidos correspondientes a la novena jornada del campeonato.



En el Reale Arena (21.00 horas), la Real Sociedad intentará no acusar el parón y confirmar su buen inicio de temporada haciéndose con la cabeza de la tabla, aprovechando que el Real Madrid y el Atlético de Madrid tienen aplazados sus duelos del fin de semana con el Athletic Club y el Granada, respectivamente.



El conjunto de Imanol Alguacil está empatado a 17 puntos con los madridistas y los rojiblancos y buscará volver a la senda de la victoria para ponerse líder en solitario al menos de forma provisional, después de no haber aprovechado la opción de hacerlo en la anterior jornada al no pasar del empate ante el Getafe.



El equipo donostiarra se ha mostrado bastante sólido esta campaña en su estadio donde ya ha batido a Rayo Vallecano, Levante y Elche, todos por 1-0, y ha empatado sin goles con el Sevilla, por lo que Alex Remiro aún no ha encajado en el Reale Arena en el torneo doméstico.



La Real Sociedad no pierde como local desde el pasado 18 de abril (1-2) y tratará de alargar la racha con la mala noticia de la lesión de Mikel Oyarzabal, un jugador que estaba en un gran estado de forma, aunque en el lado positivo están los retornos de Silva y Sorloth. Januzaj se perfila como sustituto del capitán 'txuri-urdin'.



Por su parte, el Mallorca acude a San Sebastián con el ánimo de arañar algo positivo que le siga ayudando a tener cierta distancia con la zona de descenso en este primer tramo de la temporada. El conjunto bermellón se marchó con alivio al parón tras su victoria ante el Levante, con la que puso fin a un mal momento de cuatro partidos sin ganar y sólo un punto sumado.



El equipo de Luis García Plaza no está logrando encontrar la mejor fluidez ofensiva, algo que tendrá que mejorar ante un rival que se está mostrando muy sólido atrás este año salvo en su visita al Camp Nou donde encajó cuatro goles. El técnico madrileño no podrá contar ni con Kubo ni con Raíllo, y tiene la duda de Baba, que apenas ha entrenado tras marcharse con Ghana y que está siendo clave en el mediocampo.



PEREIRA Y SÁNCHEZ FLORES SE ESTRENAN EN BUSCA DE LA PRIMERA VICTORIA



La jornada se abrirá a las 18.30 horas en el Ciutat de Valéncia, escenario que verá el estreno de Javier Pereira y de Quique Sánchez Flores en los banquillos de los necesitados Levante y Getafe, que esperan empezar a remontar.



Ambos técnicos ocupan los lugares de Paco López y Míchel en busca de salir lo antes posible de la zona de descenso en la que están inmersos tanto los 'granotas', antepenúltimos con cuatro puntos, como los 'azulones', colistas con uno. Esta situación otorga aún más tensión e importancia a un duelo donde los dos buscan estrenar por fin su casillero de victorias y hacer bueno el dicho de 'a entrenador nuevo, victoria segura'.



La mejor noticia para los dos entrenadores es que han tenido tiempo para poder preparar este vital partido y cogerle el pulso a sus equipos gracias al parón internacional que les ha permitido trabajar con más calma para transmitir sus nuevas ideas.



Pereira sigue sin poder contar con piezas claves en el centro del campo como Bardhi, Malsa y Campaña, además de Vukcevic, por lo que parece que apostará por Radoja y Melero en un once de tinte muy ofensivo con De Frutos, Morales, Roger y Dani Gómez. La buena noticia es que ya tiene disponible al veterano delantero Roberto Soldado.



Sánchez Flores, por su parte, también tiene bajas importantes para su reestreno por tercera vez en el banquillo getafense ya que, además del lesionado Jankto, también ha perdido a Vitolo y a Jaime Mata, por lo que parece que Enes Unal acompañará en ataque a Sandro.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 9 DE LALIGA SANTANDER.



-Sábado 16.



Levante - Getafe. Melero López (C.Andaluz) 18:30.



Real Sociedad - Mallorca. González Fuertes (C.Asturiano) 21:00.



-Domingo 17.



Rayo Vallecano - Elche. Jaime Latre (C.Aragonés) 14:00.



Celta - Sevilla. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 16:15.



Villarreal - Osasuna. Cordero Vega (C.Cántabro) 18:30.



FC Barcelona - Valencia. Gil Manzano (C.Extremeño) 21:00.



-Lunes 18.



Alavés - Betis. Ortiz Arias (C.Madrileño) 19:00.



Espanyol - Cádiz. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21:00.



-Aplazados.



Real Madrid - Athletic Club.



Granada - Atlético de Madrid.