Francia.-Anne Hidalgo afronta un "combate político muy difícil" para liderar Francia y dice seguir el ejemplo de Sánchez

VALENCIA, 15 (EUROPA PRESS)



La alcaldesa de París y candidata del Partido Socialista a las presidenciales francesas de 2022, Anne Hidalgo, ha afirmado que afronta un "combate político muy difícil" en estos comicios, a los que se presenta siguiendo el ejemplo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien ha situado como uno de los líderes del "momento nuevo" para los socialdemócratas europeos.



Hidalgo, que fue proclamada candidata este jueves por la noche, se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en Valencia, donde asiste al 40 Congreso del PSOE. La alcaldesa ha asegurado que ha venido "para aprender, tomar ánimo y la energía que dan los compañeros" socialistas españoles.



En su intervención, Hidalgo ha defendido las "soluciones socialdemócratas" para Europa y se ha centrado en la transición ecológica y digital, la lucha contra las desigualdades, las políticas de juventud y mayores y el compromiso contra el cambio climático.



A su juicio, si los gobiernos no se implican en estas áreas, "es el caos en las sociedades" y "no hay porvenir posible". Además, ha resaltado la necesidad de encontrar "consensos" en torno a estos retos.



Por ello, ha aseverado que los socialistas franceses necesitan "dar ese paso": "No podemos quedarnos criticando". Así, ha reivindicado que la república francesa "la construyó la izquierda progresista y de gobierno" y ha asegurado que llevará esa "bandera" en su candidatura: "La de una mujer de la izquierda republicana, social, ecológica y de la izquierda de gobierno".



Pese al mal momento que viven los socialistas franceses en las encuestas, Hidalgo encara la campaña "con lucidez, confianza y mucha energía" y ha asegurado que su partido es "la peor pesadilla para la gente que tiene intereses en que nada cambie".



FRANCIA Y ALEMANIA



Preguntada por el liderazgo europeo tras la marcha de Angela Merkel, Hidalgo ha considerado que "la historia necesita que la relación entre Francia y Alemania sea muy fuerte", pero que Europa "no se puede construir ni desarrollar sin los otros", y ha destacado el papel del sur de Europa con los líderes de España y Portugal, Pedro Sánchez y Antonio Costa, a la cabeza.



Para Hidalgo, la Europa del sur "está aquí, es potente y se ha desarrollado de una manera increíble". "Estos países también tienen que contar", ha remarcado, antes de loar los liderazgos de Sánchez y Costa. También ha subrayado la victoria en las elecciones alemanas del socialdemócrata Olaf Scholz y los nuevos gobiernos socialdemócratas que se han establecido en el norte de Europa.