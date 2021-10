Fiel a su cita de los viernes, Arjona publica el segundo sencillo de "Negro"

El cantautor guatemaltec, Ricardo Arjona, en una fotografía de archivo. EFE/ Nicolás Rodríguez

Miami, 15 oct (EFE).- Fiel a su cita de los viernes con el público, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona presentó este viernes el segundo sencillo con videoclip de su próximo álbum, "Negro", que se titula "El flechazo y la secuela".

"Búscate un recuerdo loco/Tíralo en mi cara y desaparece/Sueño porque no te toco/Ya sé que eres rara como tierra y peces", dice la letra de esta canción que sigue a "Yo me vi (Autorretrato)".

El cantautor ha anunciado que irá sacando cada viernes un sencillo hasta completar el álbum "Negro".

"Negro" es la mitad del proyecto "Blanco y negro", que se inició en 2020 con el álbum "Blanco", grabado en los estudios londinenses Abbey Road, y que comprende un libro llamado también "Blanco y negro", que saldrá a la venta el 3 de diciembre.

Con "Blanco y negro" Arjona se reinventa en un sonido de los años 60, recuperando la esencia de la música como principal protagonista y, en sus propias palabras, "haciendo un disco que tiene todo lo que no está de moda".

Como ocurrió con el primer sencillo de "Negro", "El flechazo y la secuela" viene acompañada de un videoclip de su grabación y una sesión de autor en la que su autor explica cómo y por qué escribió esta canción.

Durante la pandemia Arjona también se embarcó en "Hecho a la Antigua" que con tres millones de espectadores se convirtió en el concierto en streaming más visto en la historia de Iberoamérica.

El multipremiado artista de 57 años dará a conocer "Blanco y negro" en una gira por Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá entre el 24 de marzo y el 11 de junio de 2022.