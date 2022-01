Estados Unidos.- EEUU multa a Tether con 35 millones por mentir sobre las reservas de respaldo de su 'stablecoin'

15-10-2021 Logo de Tether.. La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha impuesto una multa de 41 millones de dólares (35,4 millones de euros) a la empresa Tether, emisora de la 'stablecoin' del mismo nombre, por haber mentido a los inversores sobre las reservas de respaldo que mantenía para dicha divisa digital. ECONOMIA EMPRESAS TETHER



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Las 'stablecoin' son criptodivisas de valor estable. Esta ausencia de volatilidad se logra manteniendo una serie de activos de respaldo por cada unidad de la divisa emitida. En el caso de Tether, la empresa emisora aseguraba que mantenía un dólar por cada unidad emitida de la criptodivisa.



Sin embargo, la investigación llevada a cabo por la CFTC ha concluido que, al menos, entre junio de 2016 y febrero de 2019, la empresa Tether no contaba con suficientes dólares en su balance como para respaldar todas las unidades de la 'stablecoin' que estaban en circulación, pese a asegurar que sí.



En concreto, la Comisión ha concluido que entre 2016 y 2018, Tether únicamente contó con suficientes dólares de respaldo el 27,6% de los días. Además, el regulador ha averiguado que Tether incluía como respaldo cuentas a cobrar no garantizadas y activos que no eran divisas fiduciarias. La empresa también mintió a los inversores sobre que pasaba auditorías profesionales y rutinarias para demostrar ese nivel de reservas.



Con respecto a los activos, la CFTC ha explicado que Tether confiaba en entidades no reguladas y terceros para ostentar los fondos que se suponía que eran sus reservas de respaldo.



Entre los cargos por los que se ha multado a Tether también se encuentran sus lazos con el 'exchange' de criptomonedas Bitfinex (ambos son propiedad de iFinex). Según la investigación, ambas empresas registraban activos ligados a 29 acuerdos que no pudieron documentar por contratos legales. Asimismo, Tether transfirió varios de sus fondos de respaldo a Bitfinex cuando el 'exchange' sufrió una crisis de liquidez. En otra ocasión, Tether agendó una auditoría en una fecha determinada y Bitfinex transfirió 382 millones (329,4 millones de euros) a las cuentas de Tether justo antes de dicha auditoría.



Por otro lado, la CFTC ha multado con 1,5 millones de dólares (1,29 millones de euros) a Bitfinex por haber ofrecido, ejecutado y confirmado transacciones de materias primas con personas que no eran "participantes elegibles" según la legislación.



En febrero, en una investigación similar, la Fiscalía General de Nueva York prohibió a Tether y Bitfinex operar en el estado neoyorquino.