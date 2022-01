Eslovenia.- Eurodiputados denuncian un clima de hostilidad contra periodistas en Eslovenia

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



La delegación del Parlamento Europeo de visita en Eslovenia ha denunciado este viernes un clima de hostilidad hacia los periodistas en el país, apuntando a que los dirigentes eslovenos deben mejorar el tono del debate público y no exacerbar la polarización.



En declaraciones desde Ljubliana, la liberal holandesa Sophie in 't Veld, jefa de la delegación, ha mostrado su preocupación por la calidad del debate público en Eslovenia. "Es impresionante que miembros del Gobierno participan en debates que no encajan con una sociedad civilizada y democrática. Ese debate lleva a un clima de desconfianza, hostilidad e intimidación", ha señalado, en unas declaraciones preliminares antes del informe que se presentará ante la Eurocámara.



La eurodiputada ha afeado que los propios cargos públicos eslovenos alimenten la desconfianza en otras instituciones lo que, según ha avisado, va en perjuicio del funcionamiento democrático del país. Ha puesto como ejemplo el caso de la agencia de noticias estatal STA, cuyas asignaciones están congeladas por el Gobierno de Janez Jansa y son objeto de un proceso judicial. "Esto debe abordarse urgentemente", ha subrayado.



Estas declaraciones llegan tras la visita de tres días a Eslovenia para examinar cuestiones referentes al Estado de Derecho, la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción, una misión de la Eurocámara que ha levantado las críticas de Jansa, quien decidió no recibir al grupo de eurodiputados.



Este jueves la tensión alcanzó su máxima cota con los mensajes vertidos en Twitter por el primer ministro esloveno en los que calificaba a los europarlamentarios de "marionetas" del magnate George Soros, unas diatribas que tuvieron respuesta tanto del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, como el presidente del Consejo, Charles Michel, y el primer ministro holandés, Mark Rutte.



Preguntada por la controversia, in 't Veld ha evitado entrar en polémicas y se ha limitado a comentar que quien ostenta un cargo público tienen una "responsabilidad especial" sobre el tono del debate, reiterando que el señalamiento se hace desde una "posición de poder".