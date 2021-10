Emery: "Es momento de buscar posicionarnos mejor en LaLiga"

El entrenador del Villarreal Unai Emery, en una imagen de archivo. EFE/Domenech Castelló

Vila-real (Castellón), 15 oct (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, señaló en rueda de prensa que es el momento de mejorar posiciones en LaLiga por lo que insistió en la necesidad de ganar al Osasuna este domingo en La Cerámica.

“Miramos hacia atrás, no hemos perdido, pero no hemos ganado mucho, y eso nos penaliza. Viene un rival duro, por lo que sabemos que es una oportunidad para recuperar puntos y buscar posicionarnos mejor. Estos puntos no vuelven, por lo que debemos ser conscientes de que debemos buscar estar más arriba y sentirnos más cómodos en la clasificación”, recalcó.

Sobre el conjunto navarro señaló que “ha empezado muy fuerte fuera, jugando bien y con una sensación de fluidez en el campo del rival. Exigen mucho en los físico y en el trabajo táctico en el campo. Es un rival que nos va a exigir mucho y queremos estar presentes en el control del partido y del juego".

"Están por delante nuestro, venimos de un parón, por lo que este es un partido que puedes calificar de una pequeña final. Ellos ganaron la temporada pasada y viendo cómo están ahora, nos da la sensación de que va a ser un partido muy complicado. Venimos de dos victorias, queremos seguir creciendo y mejorando. Veo al equipo bien y con ganas, por lo que queremos seguir dando pasos como equipo y ser ambiciosos. Es una exigencia clara, queremos estar arriba y cada partido es un paso más”, agregó.

Preguntado por cómo han llegado los internacionales, Emery explicó: "Tenemos a dos jugadores que jugaron ayer como Foyth y Estupiñán, la verdad es que lo de que Foyth no juegue no lo entendemos, lo aceptamos pero no lo entendemos. Ambos se incorporarán el sábado y veremos".

"Albiol, Gerard, Paco y Raba están con el grupo, Dia no está entrenando y vamos a ver. El resto están bien", añadió respecto al estado físico de los jugadores que arrastraban molestias.

Con anterioridad a la comparecencia del entrenador, el club realizó la presentación oficial del lateral Serge Aurier, quien llegó a la entidad hace diez días como una petición expresa del técnico, con quien ya coincidió en el Paris Saint Germain.

"Vamos intentando adaptar al jugador al equipo y a sus compañeros. Tiene un déficit de entrenamientos al no estar con un club, está bien, pero le falta algo y él lo admite. Yo lo he visto bien en las dos sesiones. El idioma es una complicación, pero estamos trabajando bien para esa adaptación del jugador y queremos que se adapte lo más rápido posible”.

Sobre los antecedentes extradeportivos de Aurier, el entrenador vasco comentó que "no sé si hablar de su vida y no de lo que es lo deportivo. Fichamos personas y yo firmo al futbolista sabiendo cómo es la persona. Firmo al futbolista y lo conozco".

"Es un chaval de buen corazón, creo que con su madurez ha crecido y nos vamos a aprovechar de eso. Lo queremos para que nos ayude en el campo y que a nivel personal se sienta feliz y cómodo con nosotros. En un juicio irá su pasado, pero nosotros nos centramos en el presente y en que sea feliz con nosotros”, concluyó, EFE

1010587

jmg sm/og