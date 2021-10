El Municipal de Cardozo no quiere descolgarse de los líderes en Guatemala

El jugador Wilson Pineda (d) del Deportivo Guastatoya disputa un balón con John Mendes del Municipal, durante el partido de la Liga Nacional de fútbol de Guatemala, disputado en el Estadio Manuel Felipe Carrera. EFE/ Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 15 oct (EFE).- El Municipal, dirigido por el entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, visitará este domingo al Malacateco por la fecha 14 del torneo Apertura 2021 del fútbol guatemalteco, con el objetivo de no descolgarse de la lucha por el liderato, actualmente en manos del Antigua.

No ha sido fácil la primera temporada de Cardozo en Guatemala: el Municipal ocupa actualmente la cuarta posición con 20 puntos, a 9 del líder, Antigua, tras cinco partidos ganados, cinco empatados y tres derrotas.

El exdelantero paraguayo aún no encuentra su equipo base y ante el Malacateco tendrá una dura prueba, ya que el club que dirige el entrenador mexicano Roberto Hernández se encuentra en la sexta posición con 18 puntos y podría rebasarlos con una victoria.

El encuentro, uno de los más atractivos de la fecha 14 del torneo guatemalteco, se llevará a cabo en el estadio Santa Lucía en el departamento de San Marcos, unos 250 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.

En otro partido, el líder del campeonato, Antigua, será anfitrión este sábado del Sololá, que es octavo con 16 puntos.

Para el Antigua, bajo el mando del técnico mexicano Roberto Montoya, será clave la aportación de su goleador, el paraguayo Pedro Báez, quien se ha acreditado ocho tantos en 1.089 minutos jugados del torneo Apertura 2021.

Báez está empatado en el liderato de goleadores del campeonato junto al guatemalteco José Carlos Martínez, del Municipal, y el argentino Matías Rotondi, del Malacateco.

El Comunicaciones, que junto al Municipal son los dos equipos más ganadores y populares de Guatemala, recibirá el domingo al Achuapa en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la Ciudad de Guatemala.

El Comunicaciones tiene actualmente 26 puntos, se ubica en el segundo puesto y espera un tropezón del Antigua para poder trepar al liderato de la mano del entrenador uruguayo Willy Coito Olivera.

Por su parte, el actual campeón guatemalteco, el Santa Lucía Cotzumalguapa, chocará este sábado en casa con Iztapa.

La jornada se completará con los partidos Cobán Imperial-Nueva Concepción y Guastatoya-Xelajú, en una fecha en la que se habilitará público en algunos estadios ante la disminución de casos de covid-19 en las últimas semanas en Guatemala.