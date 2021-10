El mundo "geek"se vuelve a tomar Bogotá en el SOFA del Ocio y la Fantasía

Bogotá, 15 oct (EFE).- El Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA), el encuentro más importante de anime, horror, fantasía y videojuegos de Colombia, regresó a Bogotá para volver a traer al país lo mejor de la cultura "geek".

Con exhibiciones de horror, colecciones de figuras de acción, manga y un pabellón completo dedicado a los videojuegos, el SOFA abrió el jueves las puertas en Corferias de Bogotá y las mantendrá así hasta el próximo lunes para que familias enteras puedan soñar y divertirse.

Este viernes, centenares de personas vestidas de personajes de Marvel como Venom o de terror como It, superhéroes o los clásicos protagonistas de Star Wars pasearon de nuevo por el recinto ferial de Bogotá para disfrutar de las últimas novedades en ciencia ficción y el mundo "geek".

Mel Rassa, una de las participantes de la feria, expone sus pinturas en "garasu", una técnica de pintura sobre vidrio y cree que el evento "es una ventana gigante como emprendedora" y una oportunidad tras la pandemia.

"Estar en la feria más importante de Colombia a nivel de cultura 'geek' es muy, muy importante y es muy satisfactorio poder estar acá presentando mi arte que es 'garasu'", dijo a Efe esta joven.

Rassa, que ha sido visitante asidua en otras ediciones y ahora expone lo que para ella es "un estilo de vida", considera que la "feria tiene mucho nombre" y cuenta con expositores de toda Latinoamérica.

"Colombia se está posicionando mucho, hay muchos 'cosplayers', hay muchas personas a las que les gusta el tema de la literatura y el cine y digamos que estos espacios son para eso, para encontrarnos con nosotros mismos y generar una comunidad", aseguró la artista.

El evento "SOFA, The Exhibition" está dividido en siete mundos, recreados en siete pabellones del recinto ferial, donde se exhiben desde gigantescas figuras de LEGO a maniquíes con vestidos de películas de superhéroes, pasando por zonas dedicadas a series míticas como "Los Cazafantasmas" o más actuales como "Los vengadores" y zonas para los más pequeños con burbujas de jabón.

Además, los visitantes pueden participar en torneos relámpago de videojuegos como "Free Fire" o "Call of Duty", en un pabellón exclusivamente dedicado a los e-sports, con un museo de videojuegos que contiene desde las máquinas ochenteras hasta las más modernas pantallas y consolas.