El Gobierno de Venezuela entrega una propuesta de presupuesto al Parlamento

Imagen de archivo del ministro de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez. EFE/Anush Janbabian

Caracas, 14 oct (EFE).- El ministro de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, entregó este jueves el proyecto de presupuesto para 2022 a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), con la premisa de estar "adecuado a la realidad" y con "los pies sobre la tierra".

"Es un presupuesto adecuado a la realidad, con los pies sobre la tierra y preparado para un 2022 que se aspira y se ve de crecimiento, de expansión", indicó Menéndez desde la sede del Palacio Fedral Legislativo en Caracas.

El ministro explicó que se entregaron las propuestas para la Ley Especial de Endeudamiento, Ley de Presupuesto y el Plan Operativo de la Nación.

Sobre la Ley de Endeudamiento, el ministro explicó que contempla recursos para la Central Hidroeléctrica del Guri, proyectos para los sistemas de agua, el sector de hidrocarburos y gas, aunque no ofreció detalles sobre cuánto será destinado para cada área.

Menéndez señaló que el Plan Operativo de la Nación sigue los lineamientos previstos en el Plan de la Patria, que es el programa del Gobierno chavista.

"Es un hecho importante, porque aquí (en la ley) queda testigo histórico de la agresión que se pretendió contra el país (...) de asfixiar económicamente a la república y quitarle las fuentes de financiamiento externo para los proyectos estratégicos", agregó.

Menéndez añadió que en los documentos presentados en el Parlamento está concebida una "doctrina de la democracia participativa" y que se recogieron más de 10.000 proyectos de distintas comunidades del país caribeño, para poder ser sincronizados en "proyectos paraguas".

"Para ejecutarse no va a ser una labor burocrática, de élites, sino que se tiene que ejecutar con el pueblo organizado en cada una de las comunidades", señaló.

Igualmente, expuso que hay una cartera de proyectos vinculados a la salud, educación, transporte, servicios públicos, economía y a la simplificación de trámites del Estado, aunque no ofreció mayores detalles al respecto.

El funcionario afirmó que también habrá presupuesto para el mantenimiento de equipos y sistemas como ambulancias, bombas de agua y recuperación de centrales eléctricas.

"Es decir, la economía del mantenimiento que nos va a llevar a una ruptura, por una parte, del rentismo petrolero y por otra, nos va a permitir demostrar cómo nosotros enfrentamos el bloqueo económico", apostilló.