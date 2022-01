EEUU/México.- Estados Unidos y México reabrirán su frontera el próximo 8 de noviembre

24-08-2020 El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO SRE MÉXICO



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La frontera entre Estados Unidos y México reabrirá, finalmente, el próximo 8 de noviembre para actividades no esenciales, han señalado las autoridades mexicanas después de anunciar la reapertura esta misma semana.



El ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, ha precisado a través de su cuenta en la red social Twitter que la Casa Blanca les ha comunicado que "la reapertura de la frontera a actividades no esenciales ocurrirá a partir del próximo 8 de noviembre".



Por otro lado, ha confirmado algo que ya había adelantado el Gobierno mexicano, y es que la apertura se "aplicará para personas vacunadas".



Según la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la población de todos los estados fronterizos de México ya está vacunada contra el coronavirus, lo que ha facilitado la adopción de esta iniciativa.



El martes, desde la Casa Blanca ya se había anunciado la noticia, una medida que permitirá la reanudación de viajes no esenciales como el turismo y que se implementará por etapas, con una primera fase a principios de noviembre en la que se permitirá a los viajeros vacunados acceder sin que se trate de casos esenciales, mientras en la segunda, a partir de enero de 2022, se pedirá la vacunación a todo los viajeros, esenciales y no esenciales.