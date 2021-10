Daniella Alvarez arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Daniella Alvarez (@danielaalvareztv) causó un gran éxito en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 1.473.510 de interacciones entre sus fans.

Los posts más relevantes son:





Contigo ❤️❤️❤️❤️ 💫





Hoy HERMANO celebro tu vida con el corazón hinchado de felicidad! Le doy inmensas gracias a Dios por darme el privilegio de ser tu hermana porque mi vida no hubiera sido la misma sin ti! Gracias por ser la mejor compañía y por tu amor infinito. Quienes te conocemos sabemos el líder que eres y ha sido tú fuerza, tu motivación y credibilidad en mi lo que me ha empujado para levantarme en este momento de mi vida. Gracias por tanto!!! Te amo @rickialvarezv ❤️ feliz cumpleaños y que Dios nos permita que sean muchos más juntos!!





Mi trabajo: mi emoción, mi DISFRUTE @nuestrabellezalatina 🔥 ❤️ Gracias por hacerlo aún más especial @adalramones @jomarigoyso @giselleblondet Makeup @geraldstylist 👌 #nuestrabellezalatina





Magic Life 💫 Magic family ❤️ 😀🙏





Y EMPEZAMOS!! @nuestrabellezalatina Hoy antes de que el show arrancara me decía a misma: WOW, no me lo creo, un regalo más de Dios para mi, un premio que representa mi fe, mi fidelidad y confianza en Él. Después de TODO, SI SE PUEDE ❤️🙏 Gracias Dios, Gracias vida, Gracias a todos ustedes que siempre me apoyan y me acompañan en cada paso que doy 🤗. Gracias @univision por ver en mi una jueza representante de la belleza 360, esa que va más allá de lo que podemos ver. 🙌🏼 Makeup @geraldstylist #styling @irmastyle Mi vestido @michaelcostello 💓

Margarita Álvarez Vásquez, nació en Barranquilla el 24 de mayo de 1988. Es hija de Gustavo Álvarez y Zandra Vásquez. Tiene dos hermanos, Andrea y Ricardo. Es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla.

Participó en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2011 en representación del departamento de Atlántico, celebrado en Cartagena de Indias, donde fue coronada la noche del 14 de noviembre de 2011, tras obtener la más alta calificación 9.6 en desfile en traje de gala.

Daniella Álvarez también participó en representación de Colombia para la sexagésima primera versión del concurso Miss Universo que se celebró el 19 de diciembre de 2012, en Las Vegas.

Desde julio del 2013 la periodista hizo parte del grupo de presentadoras de Estilo RCN, después de finalizar Estilo en agosto del 2016 fue presentadora de la W Radio de Caracol Radio, en el 2017 hizo parte del grupo de presentadores del noticiero CM& y recientemente en el año 2019 presentó el reality Desafío 2019: Súper Regiones de Caracol Televisión.