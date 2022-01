Coronavirus.- Protestas en Italia ante la entrada en vigor de la obligatoriedad del 'green pass' para los trabajadores

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Varios puntos de Italia, como Roma, Milán, Génova o Trieste, han registrado este viernes protestas ante la entrada en vigor este viernes de la obligatoriedad del 'green pass' contra la COVID-19 para trabajadores de los sectores público y privado.



En el puerto de Trieste, cerca de 7.000 trabajadores se han manifestado contra el certificado, que muestra el estado de vacunación de cada persona, si se ha recuperado de la COVID-19 o si ha obtenido un resultado negativo en una prueba diagnóstica de la enfermedad realizada en las últimas 24 horas.



Mientras, en Roma, unas veinte personas se han manifestado de forma improvisada en Vía Labicana, donde han cortado el tráfico. La Policía italiana se ha personado en el lugar y ha dispersado al grupo.



En Milán, según ha recogido la agencia de noticias Adnkronos, al menos 400 personas, en su mayoría estudiantes, se han reunido en el Arco de la Paz, en la Universidad de Milán y en la Plaza de la Fontana y han coreado "no al 'pase verde'" y "libertad".



"Libertad", "No al estado de emergencia" y "La lucha dura hasta el final" son algunas de las consignas coreadas en la Plaza Santa María Novella de Florencia, donde se ha organizado una protesta antivacunas y contra el certificado de vacunación a la que han asistido unas 600 personas. También se han concentrado varios cientos de personas en Plaza Castello, en Turín.



El decreto aprobado por el Gobierno italiano contempla sanciones, multas e incluso la suspensión del salario para quienes no tengan el 'green pass'. Las protestas en oposición al pase sanitario se suceden en el país transalpino y el sábado llevaron a graves disturbios en Roma, incluido el asalto a la sede del principal sindicato italiano.