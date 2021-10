Cora, nuevo reencuentro y duelo con su exequipo de los Astros en busca del título

Alex Cora (d), en una imagen de archivo. EFE/EPA/CJ GUNTHER

Houston (EE.UU.), 14 oct (EFE).- El puertorriqueño Alex Cora vuelve a Houston por la puerta grande y como piloto de los Medias Rojas de Boston, en su segunda etapa, para enfrentarse a su exequipo de los Astros, y en busca de conseguir el banderín de la Liga Americana.

Algo que no le sorprendió y que esperaba antes que ambos equipos se clasificasen para la lucha por el banderín que en el 2018 se lo arrebató a los Astros en su primera experiencia al frente de los Medias Rojas.

Los Astros aseguraron su quinto viaje consecutivo a la Serie de Campeonato del Joven Circuito al superar a los Medias Blancas de Chicago y los Medias Rojas al ganar contra todo pronóstico a los Rays de Tampa Bay.

Ahora que este enfrentamiento está listo y comenzará el viernes por la noche, Cora, el exentrenador de banca de Houston, buscará de nuevo ser verdugo de su exequipo.

"Estoy disfrutando el ritmo", declaró Cora. "Creo que, honestamente, como equipo, estamos haciendo clic en el momento adecuado ... y no importa cómo llegues aquí, solo importa lo que hagas en adelante y estamos preparados para ello".

Los Medias Rojas vencieron de visitantes a los Yanquis en el juego de comodines y se ganaron un viaje a Houston al derrotar a los Rays de 100 victorias 3-1 en una serie de división salvaje.

Cora ayudó a Houston a ganar la Serie Mundial de 2017 como entrenador de banco, luego dirigió a Boston al campeonato de 2018 después de deshacerse de los Astros.

Los Medias Rojas lo despidieron luego de la investigación de las Grandes Ligas sobre el plan de robo de señales ilegal de Houston, las Grandes Ligas lo suspendieron hasta la postemporada de 2020 antes de ser contratado de nuevo por Boston en noviembre pasado.

Cuando se le preguntó sobre la recepción que los Astros podrían recibir de la multitud cuando la serie se traslade a Boston para el Tercer Partido del próximo lunes, Cora admitió que se siente extraño cuando los abuchean desde que estuvo involucrado en las trampas.

No siente que el escándalo haya quedado en el pasado porque vive con él todos los días.

"Lo siento, cometí un error y lo estoy viviendo", admitió. "Es incómodo porque sé que cuando los abuchean o les gritan, yo estoy ahí. Yo era parte de eso".

Los Astros son el tercer equipo en la historia de las mayores en alcanzar la serie de campeonatos de liga en cinco temporadas consecutivas, uniéndose a los Bravos de Atlanta (1995-99) y Atléticos de Oakland (1971-75).

El piloto de los Astros, Dusty Baker, solo ha estado presente durante estos dos últimos. Asumió el cargo después de que el manejador A.J. Hinch fue despedido después de ser suspendido por su participación en el plan ilegal de robo de señales

Pero ciertamente ha existido lo suficiente como para saber que tiene un equipo construido para octubre.

"Estos muchachos se enorgullecen de ganar, y especialmente los muchachos que han estado aquí por un tiempo", destacó Baker. "Han pasado por un par de temporadas seguidas de 100 victorias y les gusta la sensación de ganar y de estar en la cima. Y piensan que se supone que deben ganar sin importar cómo comience la serie o el resultado".

La pregunta más importante de la serie es el estado del as de Houston Lance McCullers Jr. El derecho fue magistral en una victoria del Primer Partido de la Serie Divisional, lanzando pelota sin anotaciones en el séptimo. Pero dejó el Cuarto Partido después de cuatro entradas con tensión en el antebrazo derecho y todavía estaba siendo evaluado el jueves mientras los Astros determinaban su disponibilidad para la serie.

"Se hizo una resonancia magnética, solo por precaución para asegurarse de que todo esté bien", comentó el gerente general de los Astros, James Click. "Entonces, estamos esperando que esas imágenes sean revisadas y examinadas, y veremos a dónde va eso".

Mucha gente opinará sobre la decisión, pero Click dijo que será "en última instancia, sobre cómo se siente el propio Lance".

Con McCullers fuera, los Astros se irán con el dominicano Framber Valdez para el Primer Partido contra Chris Sale. El Segundo partido, del sábado, también en Houston, se presenta al novato de Houston, el venezolano Luis García contra Nathan Eovaldi.

Hubo algunas dudas sobre cómo se usaría Sale en esta serie después de que el siete veces All-Star permitió cinco carreras en solo una entrada de un comienzo del Segundo Partido en la serie divisional. Fue su décima salida este año después de regresar de la cirugía de Tommy John, el 14 de agosto.

Cora dijo que consideran a Sale como un abridor en este partido y que no habría limitaciones para el zurdo.

Sonia Salazar