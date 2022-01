Colombia.- Uribe acusa a Petro de "incitar a la violencia" contra él por pedir que el Estado compre sus latifundios

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha calificado este viernes de "cobarde incitación a la violencia" la propuesta lanzada por el líder opositor Gustavo Petro con la que pidió al Estado que comprara las tierras del antiguo mandatario para "producir comida", durante un debate sobre agricultura en el Congreso.



"En el paro nacional, las amenazas contra empresas de mis hijos fueron reiteradas, contra mi casa, y se suma esta incitación cobarde de Gustavo Petro", ha protestado el expresidente Uribe durante un diálogo para la revista 'Semana'.



"Esa irresponsabilidad de hablar con odio e ignorancia productiva, sin saber cómo es mi trabajo como finquero; un trabajo que he realizado toda la vida, desde mi niñez, desde mi adolescencia al lado de mis abuelos, de mis padres", ha dicho.



La respuesta de Uribe a la propuesta de Petro se produce días después de que el líder de Colombia Humana criticara durante un debate en el Congreso el uso que el expresidente estaría haciendo de sus amplios latifundios, "sinónimo de poder y no de que la tierra es un instrumento productivo", dijo.



Por ello, Petro, propuso "liberar la tierra" del uso que los terratenientes estarían haciendo de ella, principalmente para ganadería extensiva y pidió al Estado colombiano que hiciera una oferta a Uribe para comprar sus tierras y así poder "producir comida".



"Soy finquero por vocación de trabajo y de generaciones, no inversor en tierras, ni especulador. Trabajo en Colombia con afecto por el país. No tengo propiedad ni empresas en el extranjero, solamente una cuenta", ha dicho Uribe en un vídeo publicado en su Twitter bajo el título, 'El señor Petro, la ignorancia productiva y el odio comunista'.



El expresidente ha recordado la historia de su familia al frente de sus latifundios, episodios todos ellos en los que los Uribe habrían salido mal parados, como el asesinato de su padre a manos de las ya desaparecidas FARC, la destrucción de algunas de sus fincas, e incluso un proceso contra uno de sus hermanos, acusado de vínculos con escuadrones paramilitares.



Además de Petro, Uribe ha aprovechado para arremeter contra otro de los líderes de la oposición, el senador Iván Cepeda, a quien también le presupone un "odio comunista" y una "ignorancia productiva" con las que, a través de un "populismo electoral", estarían llevando a cabo una "cobarde incitación a la violencia" contra él y su familia".