Colombia.- El fiscal Khan visitará Colombia antes de decidir cómo avanzará el informe del TPI sobre el conflicto interno

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, visitará Colombia en las próximas semanas cuando se cumplen 17 años de la investigación preliminar sobre el conflicto armado, mientras evalúa hacia dónde va el caso.



Antes de que Fatou Bensouda, su antecesora en el cargo al frente del TPI, dejara el puesto, dejó sobre la mesa un informe de 19 páginas titulado 'Situación en Colombia', que explica por qué el país continúa bajo un examen preliminar después de casi dos décadas de investigaciones.



Khan tendrá ahora ante sí decidir qué rumbo toma el caso, si bien continuar abierto, tal y como piden organizaciones de Derechos Humanos y recomendó antes de salir la exfiscal Bensouda, abrir una investigación formal, o por el contrario darlo por finalizado.



"La Fiscalía podría mantener un examen preliminar abierto indefinidamente hasta que se completen todos los procesos relevantes antes de tomar una decisión sobre su admisión", o bien "adoptar una decisión en una etapa anterior, mientras los procesos nacionales de rendición de cuentas están en curso", apuntó Bensouda.



Actualmente, son cinco los temas bajo investigación de la Fiscalía del TPI, la presencia y expansión de grupos paramilitares; los desplazamientos forzados; los delitos sexuales perpetrado durante el conflicto interno, los falsos positivos; y el cumplimiento de los pactos alcanzados en el acuerdo de Paz.



A su paso por Colombia Khan se reunirá con los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ente judicial encargado de investigar el conflicto armado y sus distintos actores, así como con el fiscal general, Francisco Barbosa, informa el periódico colombiano 'El Espectador'.



Por su parte, desde diferentes organizaciones, como Human Rights Watch (HRW), o la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) ya se han mostrado partidarios de que esta investigación preliminar continúe abierta ante la falta de resultados logrados hasta el momento.



A finales de septiembre, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, envió una carta a Khan en la que le pedía al TPI que mantuviera su "escrutinio" sobre Colombia, pues no solo sería "prematuro" cerrar el caso ante la falta de avances en los procesos que vigila el propio TPI, sino también por la debilidad de los organismos del Estado colombiano, como la JEP.



"Hasta ahora no se han dictado condenas en la JEP y los procedimientos todavía se encuentran en una etapa inicial. Todavía no hay claridad sobre en qué consistirán las sanciones, conocidas como 'restricciones de libertad', que impondrá el tribunal, si y cuando se condene a quienes cooperen plenamente con el sistema de justicia", señala el texto.



"Instamos a la Fiscalía a mantener este examen preliminar abierto y a profundizar sus esfuerzos para interactuar con las autoridades nacionales, a fin de lograr el objetivo de que los procedimientos nacionales sean genuinos y efectivos", cierra Vivanco en la misiva.