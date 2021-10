China habla sobre Evergrande; riesgos serían controlables

(Bloomberg) -- El banco central de China rompió su silencio sobre la crisis de China Evergrande Group, diciendo que los riesgos para el sistema financiero derivados de los problemas del promotor son “controlables” y es improbable que se extiendan.

Autoridades y Gobiernos locales están resolviendo la situación con base en “principios orientados al mercado y en el Estado de derecho”, dijo Zou Lan, funcionario del Banco Popular de China, en una rueda de prensa el viernes. El banco central pidió a las instituciones financieras que mantengan la oferta de crédito al sector inmobiliario “estable y ordenada”, dijo Zou, director del departamento de mercados financieros.

Crece la preocupación de que la crisis de liquidez de Evergrande comience a extenderse a otros promotores, a medida que el presidente Xi Jinping mantiene medidas estrictas para enfriar el mercado inmobiliario. Los temores sobre el riesgo de contagio se intensificaron durante las últimas dos semanas después de un default sorpresa de Fantasia Holdings Group Co. y una alerta de Sinic Holdings Group Co. de que su estado de default era inminente.

“En los últimos años, la empresa no logró administrar bien su negocio ni operar con prudencia en medio de las condiciones cambiantes del mercado”, dijo Zou sobre Evergrande. “En cambio, se expandió y se diversificó ciegamente”.

El banco central instó al sector inmobiliario y sus accionistas a cumplir con sus obligaciones de deuda, dijo Zou. La caída de los bonos offshore en dólares de los promotores es una respuesta natural del mercado a los incumplimientos, agregó.

Zou también dijo que el Gobierno de China ha insistido en que la propiedad no se utilice como estímulo a corto plazo para la economía. Dice que las ciudades registraron un aumento excesivo en los precios de las propiedades, que fue limitado por las restricciones hipotecarias.

Para Zou, la inversión inmobiliaria cayó recientemente después de que algunos promotores enfrentaron problemas crediticios, pero este es un fenómeno normal del mercado.

Reguladores financieros dijeron a algunos grandes bancos que aceleren la aprobación de hipotecas en el último trimestre, informó Bloomberg el viernes temprano. A los prestamistas también se les permitió solicitar la venta de valores respaldados por hipotecas residenciales para liberar las cuotas de préstamos, lo que alivia la prohibición impuesta a principios de año, según personas familiarizadas con el asunto.

Los reguladores garantizarán apoyo financiero para que los proyectos inmobiliarios de Evergrande puedan reanudarse, dijo Zou. Agregó que la rápida expansión del promotor “empeoró mucho sus métricas financieras y los riesgos explotaron al final”.

En una inusual reprensión pública en agosto, el banco central le dijo a Evergrande que resolviera sus problemas de deuda y se abstuviera de difundir información “falsa”, luego de una reunión con los ejecutivos del promotor.

En septiembre, los reguladores emitieron un amplio conjunto de instrucciones para que el promotor tomara todas las medidas posibles para evitar un default a corto plazo de los bonos en dólares mientras se concentra en completar las propiedades sin terminar y reembolsar a los inversionistas individuales, informó Bloomberg anteriormente.

