Chile.- El Ejército chileno no descarta intervenir en caso de enfrentamientos en la región del Bío Bío

12-10-2021 October 12, 2021, Santiago, Metropolitana, Chile: Chilean President Sebastian Pinera decrees a State of Emergency in the Bio Bio and La Araucania area, in southern Chile. Pinera said that the State of Exception is ''to confront with better instruments, terrorism, drug trafficking and organized crime that has taken root in those territories. But in no case is it directed against a people or group of citizens.'' In recent years and especially in recent months, there have been attacks on homes, trucks and forestry facilities. POLITICA Europa Press/Contacto/Matias Basualdo



El jefe de la Defensa Nacional para las provincias de Arauco y Bío Bío, Jorge Parga, ha explicado este viernes que no se descarta una intervención del Ejército en caso de enfrentamientos y disturbios en el marco del estado de emergencia decretado por el presidente, Sebastián Piñera, en medio de un aumento de las tensiones en el sur del país.



Desde que Piñera declarara el estado de excepción, la Armada está llevando a cabo patrullas y controles en diversos lugares de la zona en apoyo a la Policía, ha detallado Parga, que ha matizado, no obstante, que en caso de producirse hechos de violencia, primero sería esta quien intervendría.



Solo en caso de ser necesario, ha agregado, intervendría el Ejército, recoge la emisora local Radio Bío Bío. "Vamos a estar en apoyo y por supuesto que vamos a cumplir las funciones que se requieran en esa instancia", ha remachado el contralmirante.



Estas declaraciones se producen en medio de criticas por parte de la oposición e, incluso, del gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, que lamentó este jueves que "ni siquiera" habían sido informados de la medida adoptada por Piñera.



El decreto aprobado por el mandatario se aplica a las provincias de Bío Bío, Arauco, Malleco y Cautín, y tendrá una vigencia de 15 días, en el sur del país donde vive la mayor parte de la población mapuche, que han venido registrando un aumento de los conflictos territoriales y de los actos de violencia, abriendo la puerta así a la militarización de la zona.



Mientras esté vigente, el estado de excepción se "permite que las Fuerzas Armadas colaboren, pero no que reemplacen a las Fuerzas de Orden y Seguridad, es decir, a Carabineros y la Policía de Investigaciones y, por lo tanto, no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones que son de naturaleza policial", ha detallado Piñera.



La región sur de Chile, donde se concentra la mayor población mapuche, el mayor grupo indígena del país latinoamericano, ha sido escenario de creciente violencia, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y ciudadanos que sostienen demandas territoriales históricas.



En las últimas semanas, en protesta por los actos violentos registrados en la zona, agrupaciones de camioneros han bloqueado diversas rutas en los sectores donde se aplicará el estado de emergencia.