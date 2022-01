Brexit.- El primer ministro irlandés considera que las propuestas de la UE demuestran que está "abierta y dispuesta"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El primer ministro irlandés, Micheal Martin, considera que la Unión Europea demuestra con sus propuestas lo "abierta y dispuesta" que está a resolver los problemas comerciales de Irlanda del Norte tras el Brexit.



Martin ha reconocido al vicepresidente de la Comisión Europea responsable de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, por la forma en que ha gestionado las cuestiones posteriores al Brexit con un "enfoque sincero, trabajador, sensible y comprometido", informa 'The Irish Times'.



"Maros Sefcovic ha consultado realmente con la gente de todo el mundo", ha apostillado, así como ha subrayado el compromiso del responsable de la UE con el Gobierno irlandés, ya que fue "y habló con la gente sobre el terreno en Irlanda del Norte y con las empresas y la industria, y políticamente se reunió con todas las partes".



El primer ministro ha dicho también que la UE ha hecho avances "muy significativos" para resolver las cuestiones derivadas del Acuerdo de Retirada y del Protocolo sobre Irlanda del Norte.



"Estoy en modo solución. La Comisión Europea está en modo solución. El Gobierno de Reino Unido tiene que estar en modo solución. Hay que iniciar un proceso. Si ponemos a la gente de Irlanda del Norte en primer lugar, esa es la prueba de fuego para todos", ha abogado.



En este contexto, el ministro británico para el Brexit, David Frost, viajará este viernes a Bruselas para reunirse con Sefcovic y analizar si hay margen para acordar soluciones que cubran las "diferencias sustanciales" sobre el protocolo para las dos Irlandas que Londres se niega a cumplir.



Frost y Sefcovic mantendrán un almuerzo de trabajo del que no esperan grandes resultados sino que será una toma de contacto tras las propuestas cruzadas esta semana entre Bruselas y Londres para tratar de salir de la crisis abierta por el protocolo para el Úlster negociado como parte del acuerdo del Brexit.



Los británicos dicen reconocer el "considerable esfuerzo" asumido por Sefcovic y su equipo para abordar las complicaciones que se han detectado en la aplicación del protocolo y aseguran que analizarán "de manera positiva y constructiva" la oferta europea.



Sefcovic aseguró el miércoles que el Ejecutivo comunitario ha "dado la vuelta" por completo a las reglas de la UE para ofrecer soluciones "creativas y pragmáticas" a los norirlandeses, por ejemplo con medidas para reducir a la mitad el papeleo que desde el Brexit es necesario para el transporte de mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte o reduciendo en un 80 por ciento los controles sobre alimentos y productos fitosanitarios.



La UE, sin embargo, rechaza de plano reabrir el acuerdo para iniciar una negociación de fondo sobre el protocolo tal y como exige Londres, que reclama un nuevo mecanismo de resolución de disputas que sea independiente y excluya del equilibrio al Tribunal de Justicia de la UE.



Para los Veintisiete es innegociable el papel del Tribunal europeo porque es prerrequisito para participar en el Mercado Único, como se permite a Irlanda del Norte a pesar de que el resto de Reino Unido decidió abandonarlo.