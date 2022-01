Bolivia.- El Gobierno boliviano alerta de las consecuencias de retirar el proyecto de ley sobre ganancias ilícitas

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Bolivia ha alertado este viernes de las consecuencias que podría tener el retiro del proyecto de ley sobre ganancias ilícitas, ya podría significar la inclusión del país latinoamericano de nuevo en la 'lista gris' del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).



La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ha avisado de "los grandes perjuicios que pueden ocasionarse a la población en algo que es cada vez más generalizado como son las transacciones financieras internacionales, la compra en páginas de otros países, todo lo que hace al sistema financiero".



"Por supuesto que este proyecto de ley iba en el marco del cumplimiento de estos estándares, lo estamos retirando, pero lamentablemente estos sectores, con una irresponsabilidad absoluta, el daño no es únicamente al Gobierno del MAS, es al pueblo, a Bolivia", ha agregado la ministra en la televisión estatal Bolivia TV.



Este jueves, la Administración boliviana anunció la retirada del proyecto de ley contra las ganancias ilícitas de la Cámara de Senadores para "no dar lugar a la violencia" después de una ola de paros y movilizaciones a nivel nacional y cuestionamientos de la oposición.



Prada ha indicado que se evaluarán las consecuencias que se pueden desprender de esta decisión, teniendo en cuenta que en noviembre viajará a la nación andina una delegación de la GAFI para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas para Bolivia.



Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha adelantado que "no hay posibilidad de que se reponga la ley". "Vamos a cumplir con las obligaciones internacionales pero no con una ley, ese es el acuerdo, el compromiso, que tenemos con el presidente (Luis) Arce", ha explicado en una entrevista con 'La Razón'.