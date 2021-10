Bancos estadounidenses ven un auge en la gestión patrimonial por préstamos y nuevos activos

FOTO DE ARCHIVO: El toro de Wall Street, en el barrio de Manhattan de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 16 de enero de 2019. REUTERS/Carlo Allegri/

Por Elizabeth Dilts Marshall

NUEVA YORK, 15 oct (Reuters) - Los negocios de gestión patrimonial de los grandes bancos estadounidenses tuvieron otro desempeño estelar en el tercer trimestre, impulsados ​​por niveles récord de dinero nuevo que ingresa a las cuentas y la creciente demanda de los clientes para pedir prestado contra sus carteras de inversión.

Morgan Stanley Inc, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp y Goldman Sachs Group Inc. reportaron un crecimiento de dos dígitos en los saldos e ingresos de préstamos de gestión patrimonial esta semana.

Si bien la pandemia de COVID-19 devastó grandes porciones de la economía y dejó sin trabajo a millones, las extraordinarias medidas gubernamentales destinadas a mitigar el impacto económico también han mejorado la suerte de los ricos, al presionar a la baja las tasas de interés e impulsar un repunte masivo del mercado de valores.

La riqueza financiera mundial se disparó a un récord de 250 billones de dólares en 2020, según un informe divulgado en junio por Boston Consulting Group.

Eso ha aumentado la demanda de administradores de dinero, ha aumentado el valor de los activos gestionados por estas casas de bolsa y ha hecho que sea más atractivo para los clientes pedir prestado.

"En el extremo del espectro de alto patrimonio neto, los productos crediticios han sido muy saludables y lo están viendo empresas como Morgan Stanley, donde los saldos de préstamos de gestión patrimonial han aumentado más del 30% interanualmente", dijo Devin Ryan, analista de Valores JMP.

El negocio de gestión patrimonial de Morgan Stanley reportó ingresos de 5.935 millones de dólares, un 28% más que el año pasado. Los saldos de los préstamos de gestión patrimonial alcanzaron los 121.000 millones de dólares, un 33% más respecto al año anterior, principalmente de clientes que contrajeron hipotecas y tomaron prestado contra sus inversiones.

Merrill Lynch Wealth Management de Bank of America reportó ingresos récord de 4.500 millones de dólares, un 19% más que el año pasado, mientras que los saldos de préstamos crecieron un 10% para superar los 133.000 millones.

En el negocio de gestión de activos y patrimonios de JPMorgan, los ingresos subieron un 21% a 4.300 millones de dólares, mientras que los préstamos promedio aumentaron un 20% con respecto al año pasado.

Tanto Bank of America como JPMorgan dijeron que el principal impulsor del crecimiento de los créditos fueron los préstamos basados ​​en valores, seguidos de las hipotecas y los préstamos personalizados.

Morgan Stanley, que obtiene alrededor de la mitad de sus ingresos de la gestión patrimonial, dijo que los nuevos activos netos aumentaron un 89% a 135.000 millones de dólares en el tercer trimestre con respecto al trimestre anterior.

Bank of America informó que, durante el año pasado, generó más de 112.000 millones de dólares en nuevos activos netos en su negocio global de gestión de patrimonio.

Goldman Sachs, que tiene una unidad de gestión patrimonial más pequeña que atiende solo a personas muy ricas, dijo que las ganancias de la gestión patrimonial aumentaron un 40% con respecto al año pasado a 1.640 millones, mientras que los saldos de préstamos también crecieron un 40% para llegar a 42.000 millones.

JPMorgan no desglosa nuevos activos netos para su negocio de gestión de activos y patrimonio.

(Reporte de Elizabeth Dilts Marshall y Matt Scuffham en Nueva York. Editado en español por Rodrigo Charme)