Alianza Lima tiene tres partidos para ganar la segunda fase de liga de fútbol en Perú

Al equipo blanquiazul le vale con empatar en su partido de la decimoquinta jornada frente al Carlos Mannuci para proclamarse campeón de la segunda fase de la liga peruana de fútbol y clasificarse a la final nacional contra el Sporting Cristal. En la imagen un registro de archivo de otro de las celebraciones del Alianza Lima. EFE/Paolo Aguilar/Pool

Lima, 15 oct (EFE).- Alianza Lima puede proclamarse este sábado campeón de la segunda fase de la liga peruana y clasificarse así para la final nacional, donde espera rival el Sporting Cristal, vencedor de la primera etapa.

Al equipo blanquiazul que dirige el técnico argentino Carlos Bustos le vale con empatar en su partido de la decimoquinta jornada frente al Carlos Mannucci, donde probablemente no pueda contar con Jefferson Farfán, quien se lesionó en el encuentro disputado el jueves por la selección peruana frente a su par de Argentina.

Incluso le podría valer la derrota si el Sporting Cristal no es capaz de puntuar frente al Ayacucho, en un partido que se jugará a la misma hora.

Solo el equipo celeste tiene la posibilidad de arrebatarle a Alianza Lima la primera plaza, pero para ello tiene que ganar los tres partidos que restan y a su vez que los aliancistas perdiesen en esas tres mismas jornadas.

La combinación se antoja casi imposible si se tiene en cuenta que Alianza se mantiene de momento invicto en esta segunda fase de la liga peruana, con un bagaje de once triunfos y tres empates.

Además, el Sporting Cristal no ha encontrado la regularidad y finura que le llevaron a ganar de manera indiscutible la primera etapa de la temporada e incluso a proclamarse campeón de la Copa Bicentenario.

El equipo del distrito limeño del Rímac parece tener asumido que deberá jugarse el título de campeón nacional frente a sus vecinos pese a que, de lograr la hazaña de quitarle la victoria a Alianza, Cristal sería proclamado directamente campeón nacional por haber ganado las dos fases del torneo peruano.

Más allá del particular duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima, hay otros diez equipos que llegan a la recta final del torneo inmersos en la pelea por asegurarse un cupo en un torneo internacional para la próxima temporada.

Entre ellos está el Universitario que buscará frente al Binacional su cuarto triunfo consecutivo con los nuevos aires brindados por el técnico Gregorio Pérez tras su regreso al banquillo crema.

También está en las mismas circunstancias el Sport Boys, que en su caso se medirá al UTC de Cajamarca.

Mientras, hay siete equipos que pelean por la permanencia en la primera división, algunos en duelos directos como el que enfrenta a Cusco y al Deportivo Municipal.