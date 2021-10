Adele regresa a la música con nuevo sencillo "Easy on me"

Imagen de archivo de la cantante Adele llegando a la edición 58 de los premios Grammy en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 15 de febrero, 2016. REUTERS/Danny Moloshok/Archivo

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES, 15 oct (Reuters) - La cantautora británica Adele hizo su muy esperado regreso musical el viernes, lanzando su primer disco nuevo desde el álbum "25" de 2015, con el que ganó el premio Grammy.

La intérprete de 33 años, conocida por sus baladas sobre rupturas y arrepentimientos, presentó un adelanto del nuevo sencillo "Easy on me" la semana pasada con un breve videoclip.

La canción es el primer lanzamiento de su cuarto álbum, "30", que saldrá a la venta en noviembre y que Adele dijo que grabó para ayudar a explicar su divorcio a su pequeño hijo.

El video musical de esta potente balada emocional comienza con Adele saliendo de una casa con carteles de "Se vende" y "Vendido". La cantante parece estar pidiendo comprensión con sus letras: "No te preocupes, cariño / Yo todavía era una niña / No tuve la oportunidad de / Sentir el mundo que me rodea".

Canta mientras maneja, sus recuerdos y partituras se arremolinan a su alrededor, y el video adquiere un color cálido después de comenzar en blanco y negro.

El miércoles, Adele dijo a sus admiradores que finalmente estaba lista para lanzar "30", que describió como su "andar o morir durante el período más turbulento de mi vida".

La cantante, que se separó del filántropo Simon Konecki en 2019, pone el nombre de fechas históricas de su vida a sus álbumes.

"Ciertamente no estaba ni cerca de donde esperaba estar cuando lo empecé hace casi tres años", dijo en un comunicado.

"En realidad, todo lo contrario. Confío en la rutina y la consistencia para sentirme segura, siempre lo he hecho. Y, sin embargo, ahí estaba yo a sabiendas, incluso de buena gana, arrojándome a un laberinto de absoluto desorden y confusión interior", agregó.

Los aficionados y los críticos musicales elogiaron su regreso, y el video de la canción obtuvo más de 18 millones de visitas en YouTube en las primeras 10 horas de su lanzamiento.

(Reporte adicional de Mindy Burrows; editado en español por Carlos Serrano)