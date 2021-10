4-1. Brasil sella su visado a Catar y baja a Uruguay al puesto de repesca

Gabigol (2-i) de Brasil celebra hoy con sus compañeros tras anotar contra Uruguay, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, en el estadio Arena da Amazonia en Manaus (Brasil). EFE/Fernando Bizerra

Manaus (Brasil), 14 oct (EFE).- En apenas ocho minutos, Neymar en el 10 y Raphinha en el 18, Brasil desarboló a Uruguay, pero no quitó el pie del acelerador y al final goleó este jueves por 4-1, completó 31 puntos de los 54 que se juegan en las eliminatorias sudamericanas y selló, a falta de 7 partidos, su presencia en Catar.

La goleada, la segunda que encaja la Celeste desde que el domingo cayó por 3-0 ante Argentina en Buenos Aires, fue certificada en el minuto 58 por el mismo Raphinha en la que ha sido su presentación estelar con Brasil y en el 84 apareció Gabriel 'Gabigol' Barbosa para poner la puntilla.

En una jornada decepcionante que pudo haber resultado peor para Uruguay de no haber sido por las intervenciones del portero Fernando Muslera, la rebeldía de Luis Suárez le dejó como premio un golazo a los 77 minutos tras ejecutar un tiro libre.

Los 31 puntos que suma Brasil equivalen al 57 por ciento del total de puntos en juego.

Los pupilos de Tite han jugado once partidos, pues tienen pendiente el superclásico con Argentina.

Uruguay quedó estacionada con 16 puntos en el quinto puesto, que da derecho a jugar una repesca.

Con los mismos puntos, aunque mejor saldo goleador está Colombia en el cuarto lugar, el que concede a la Conmebol la última plaza directa al Mundial.

En la decimotercera jornada, que se jugará el 11 de noviembre, Brasil recibirá a Colombia y Uruguay recibirá a Argentina.