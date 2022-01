Venezuela.- El representante de la UE en Venezuela defiende ante el CNE la "imparcialidad" de la misión electoral

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El encargado de negocios de la Unión Europea en Venezuela, el español Rafael Dochao, ha trasladado personalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) el mensaje de que la misión que supervisará las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre actuará con "imparcialidad" y con una voluntad de no injerencia, tras la polémica de estos últimos días.



El pasado viernes, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, sugirió en un desayuno informativo que sería el informe de dicha misión lo que legitimaría o no los inminentes comicios, lo que desató una ola de críticas por parte del 'chavismo' y del propio Gobierno de Nicolás Maduro.



Un portavoz de la oficina de Borrell, Peter Stano, ya aclaró el lunes a Europa Press que la misión "respeta íntegramente los principios imparcialidad, objetividad e independencia", advirtiendo de que "de ninguna manera" la intención del bloque europeo es interferir en el proceso electoral venezolano.



Dochao, que ejerce como jefe de la misión diplomática de la UE, ha querido llevar este mismo mensaje al presidente del CNE, Pedro Calzadilla, con quien se reunió el martes tras las "recientes declaraciones". La reunión se celebró por invitación de Calzadilla, según un comunicado de la delegación europea.



"En respuesta a la petición de aclaración", Dochao ha insistido en que la misión cumplirá los acuerdos suscrito con Caracas, lo que pasa por seguir "estrictos criterios de imparcialidad, de no interferencia en el desarrollo del proceso electoral y de respeto a la soberanía del país".



Asimismo, el representante de la UE ha reiterado la voluntad del bloque para que la misión, "invitada por el CNE", pueda "contribuir de forma útil y constructiva a la democracia en Venezuela".



La socialista portuguesa Isabel Santos liderará la misión, que constará de un primer equipo de once expertos electorales que se desplazarán a Caracas este mes de octubre. Posteriormente se sumarán otros 62 observadores técnicos de largo plazo, más otra treintena cuando se acerque la fecha electoral.



En las elecciones de noviembre participará la Plataforma Unitaria de Venezuela, el principal bloque opositor del país, aunque varios de sus principales representantes, como Juan Guaidó, han advertido de que los comicios no serán "libres".