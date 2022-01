Uruguay.- El Cubo del MuVIM cuestiona los sentimientos que se encuentran tras las banderas

14-10-2021 Cultura.- El Cubo del MuVIM cuestiona los sentimientos que se encuentran tras las banderas . El Cubo del MuVIM acoge desde este jueves y hasta el próximo mes de diciembre la primera de sus exposiciones para la temporada otoñal: 'In Between_NO FLAGS', de la artista visual uruguaya Patricia Bentancur, que cuestiona conceptos como la pertenencia, el territorio, el hogar y todos aquellos sentimientos que se encuentran tras las banderas. POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA CULTURA MUVIM



El Cubo del MuVIM acoge desde este jueves y hasta el próximo mes de diciembre la primera de sus exposiciones para la temporada otoñal: 'In Between_NO FLAGS', de la artista visual uruguaya Patricia Bentancur, que cuestiona conceptos como la pertenencia, el territorio, el hogar y todos aquellos sentimientos que se encuentran tras las banderas.



"¿Podemos suponer que un problema no es nuestro por no estar próximo en su geografía, cultura o religión?", se pregunta la artista, para quien "la significación de ciertos símbolos y su carga política y social, establece el sentido de pertenencia territorial y cultural". "Pocas veces revisamos los aspectos y las problemáticas generadas en esa imposición geopolítica", opina.



Bajo estas premisas, el Cubo acoge una muestra que, en palabras de la diputada del MuVIM, Gloria Tello, "invita a pensar y relativizar la convivencia entre lo global y lo local desde el arte".



Se trata de una instalación cargada de simbolismo en la que el territorio desaparece y la geopolítica deviene en arte. Partiendo de fragmentos de banderas reales de distintos países, Patricia Bentancur pone en diálogo piezas que, en su sumatoria, facilitan la lectura de problemáticas contemporáneas invisibilizadas y de escalas diversas, ha precisado la Diputación en un comunicado.



Un hecho destacado también por la artista es que su trabajo "se caracteriza por la participación del 'otro' como eje fundamental y generador de la propuesta". "La participación y la reflexión del público es en la mayoría de los casos el único elemento que habilita la existencia de la propuesta", ha señalado.



El jefe de exposiciones del MuVIM, Amador Griñó, ha destacado que en esta instalación "las obras actúan como piezas de un archivo, donde los escenarios globales y locales conviven para descentralizar la mirada y relativizar, de manera tan poética como crítica, la segmentación aparente que pueda hacernos creer que un problema no es nuestro por la sencilla razón de no estar próximo en su geografía, cultura o religión".



Y es que "su trabajo puede entenderse más como una contextualización de la existencia que como un registro de ella", ha indicado.



Desde 1989 ha trabajado en la cooperación cultural para Iberoamérica a través de la AECID. Es directora del área de exposiciones y nuevos medios en el Centro Cultural de España en Montevideo.



Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte AICA y de su filial uruguaya AUCA, co-fundadora y miembro consultor de la Fundación de Arte Contemporáneo FAC, estudió arquitectura en la Universidad de la República y diseño de espacios para arte contemporáneo en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, especializándose en arquitectura y diseño de dispositivos centrados en nuevas tecnologías y espacios para prácticas de exhibición contemporánea.



Sus proyectos han sido expuestos, entre otros, en Southern Latitude-Film Makers/Nueva York; Galería Aurora, Barcelona; FIVA/Festival Internacional de Vídeo Arte; Museo Nacional de Jordania; Festival Internacional de Cine Experimental-DOBRA; Bienal del Mercosur; Bienal de Nuevos Medios, Chile; Bienal de La Habana; Bienal Ibero-Americana de México; Festival de Belfort; Bienal de JAFRE; Bienal de Artes Electrónicas, Francia; Bienal de Nuevos Medios, Lima; la IX Bienal Internacional de Bolivia_SIART, además de en el MuVIM.