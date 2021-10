Sterling está "abierto" a dejar el Manchester City

El delantero inglés Raheem Sterling admitió el jueves que "estaría abierto" a dejar el Manchester City para obtener más minutos, incluso con destino a un club extranjero.

El ariete internacional de 26 años apenas ha disputado dos encuentros como titular esta temporada en el equipo de Pep Guardiola, en el que recaló en 2015 procedente del Liverpool.

"Si hubiera la oportunidad de ir a otro sitio (para jugar más), estaría abierto a ello en este momento", dijo Sterling en un encuentro sobre negocio deportivo organizado por el diario económico Financial Times.

"Como jugador inglés, todo lo que conozco es la Premier League y siempre he tenido algo dentro de que a lo mejor algún día me encantaría jugar en el extranjero y ver cómo me enfrento a ese desafío", aseguró.

Con contrato hasta 2023, Sterling ha sido uno de los jugadores más determinantes en las últimas temporadas del Manchester City, actual campeón de la Premier League.

