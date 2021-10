Simeone, pendiente de Giménez

El defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez, en una fotografía de archivo durante un entrenamiento. EFE/Rodrigo Jiménez

Majadahonda (Madrid), 14 oct (EFE).- Ya golpea balón, al margen del grupo, el central José María Giménez, del que sigue pendiente Diego Simeone para armar el once del Atlético de Madrid para el partido de la Liga de Campeones del próximo martes con el Liverpool, en el que no estará Stefan Savic, sancionado, y sí Marcos Llorente.

Lesionado en el aductor el pasado jueves con la selección uruguaya frente a Colombia, descartado por ese motivo para los dos restantes duelos ante Argentina y Brasil de la clasificación para el Mundial de Catar 2022, Giménez es la duda del Atlético para el compromiso europeo contra el conjunto inglés, a falta de cinco días.

Este jueves, en la jornada libre del equipo, saltó al césped, golpeó la pelota e hizo cambios de ritmo en su puesta a punto al margen del grupo, aún sin desprender la sensación de estar completamente recuperado de la lesión muscular, aunque con el margen que aún le resta para poder estar a disposición para el encuentro.

Las próximas sesiones determinarán si estará listo para el choque contra el Liverpool, con la necesidad que tiene el Atlético de él, porque es baja Stefan Savic, que está sancionado, pero también lesionado -terminó el último duelo contra el Barcelona con una dolencia muscular-, y porque la idea de Simeone es sostener el sistema 5-3-2 que ya implantó con constancia desde el pasado curso.

Si no está Giménez, la alternativa es Geoffrey Kondogbia, tal y como probó el pasado martes en el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda; si se recupera a tiempo, el uruguayo sería la opción, aunque siempre que no haya riesgos ni haya que forzar para que pueda jugar ese partido, en el que son titulares indudables Felipe Monteiro y Mario Hermoso.

LLORENTE ULTIMA SU PUESTA A PUNTO

El día libre general de la plantilla no incluyó este jueves a varios de los futbolistas. Aparte de Giménez o Savic, que tuvo tratamiento de fisioterapia, Marcos Llorente ultimó su recuperación de una lesión muscular sobre el terreno y jugará ante el Liverpool.

El centrocampista, que ha alternado en los últimos días tanto el trabajo con el grupo como al margen, por la dolencia en el aductor que sufrió en los instantes finales contra el Barcelona y que lo apartó de la convocatoria de la selección española para la fase final de la Liga de Naciones, formará parte del once del martes.

Salvo sorpresa, él será uno de los tres centrocampistas con los que compondrá Simeone esa línea frente al Liverpool, junto a Koke Resurrección y Thomas Lemar. El capitán también se ejercitó este jueves tras la vuelta de su selección, junto a Yannick Carrasco, Kieran Trippier y Antoine Griezmann, con los que el técnico insistió en los ensayos tácticos que ya había hecho el martes y el miércoles con los jugadores que no han tenido compromisos internacionales.

Tanto el futbolista belga como el inglés serán los elegidos para los carriles izquierdo y derecho, respectivamente, en la alineación que planea Simeone frente al Liverpool, aunque en los días previos había probado, debido a sus ausencias, con Sime Vrsaljko y Renan Lodi en sendas demarcaciones.

¿Y en ataque? A Joao Félix, que ha permanecido todo el parón internacional a las órdenes de Simeone para enfocar al choque con el Liverpool, se le espera en la alineación, previsiblemente junto a Luis Suárez, más allá de que el goleador no se vaya a incorporar hasta la sesión del sábado a la disciplina del equipo, a su vuelta de los encuentros con Uruguay. Aún le queda uno esta madrugada.

Aparte de Suárez, quedan otros tres internacionales por sumarse a los entrenamientos: los argentinos Ángel Correa y Rodrigo de Paul y el mexicano Héctor Herrera. El próximo martes aguarda el Liverpool, para el que también estará previsiblemente disponible Matheus Cunha, ya en la parte final de su recuperación de una lesión muscular.