R.Unido.- El colapso de dos nuevas comercializadoras eleva a 14 las empresas forzadas a salir del mercado británico

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El colapso de las comercializadoras británicas de energía Pure Planet y Colorado Energy, que en conjunta daban servicio a unos 250.000 clientes en Reino Unido, eleva a 14 el número de firmas que se han visto forzadas a cesar su actividad como consecuencia de la escalada de los precios del gas y de los topes a los precios impuestos por el Gobierno al no poder equilibrar sus costes .



"Debido a la crisis energética mundial, los altos costes de la energía al por mayor y las restricciones que nos impone el precio máximo de Ofgem, no podemos seguir operando Pure Planet", anunciaba esta comercializadora británica, con alrededor de 235.000 usuarios.



En este sentido, la compañía advierte de que se trata de una situación que afecta a muchas otras empresas del sector, por lo que es probable que otras firmas tengan que cesar su actividad.



"El Gobierno y Ofgem, nuestro regulador, esperan que Pure Planet venda energía a un precio mucho menor de lo que cuesta comprarla actualmente. Esto es insostenible y, por lo tanto, lamentablemente hemos tenido que tomar la difícil decisión de dejar de operar", añade.



Con el colapso de Pure Planet y Colorado Energy ya son 14 el número de comercializadoras que se han visto forzadas a cesar su actividad en lo que va de año, con más de 2,4 millones de clientes afectados, incluyendo el cese de actividad de once compañías desde principios de septiembre.



Hasta la fecha, la mayor víctima de la crisis desatada en Reino Unido por los elevados precios del gas ha sido Avro Energy, que daba servicio a unos 580.000 clientes y anunció el cese de su actividad el pasado 22 de septiembre.