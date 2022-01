R.Unido.-Dimite el jefe de Policía de un condado inglés tras decir que las mujeres necesitan ser "astutas" en las calles

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El jefe de la Policía del condado inglés de Yorkshire del Norte, Philip Allott, ha presentado este jueves su dimisión, tras decir que las mujeres necesitan ser "astutas" en las calles, en el marco del debate sobre la seguridad de las mujeres en Reino Unido.



Allott ha presentado su dimisión después de que un panel le instara a hacerlo, cuando los once miembros del mismo respaldaron una moción de censura en su contra, según ha recogido Sky News.



En concreto, Allott comentó en una entrevista a la BBC que las mujeres deberían saber "cuando pueden ser arrestadas y cuando no", durante un coloquio sobre el hecho de que el agente de Policía Wayne Couzens, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Sarah Everard, usó su placa para arrestar falsamente a su víctima por violar las reglas impuestas por la COVID-19.



"Así que las mujeres en primer lugar necesitan ser astutas sobre si pueden o no ser arrestadas", agregó. Sus comentarios provocaron que la BBC recibiera más de 800 quejas, mientras que el panel recibió 121.



En una carta abierta para anunciar su dimisión, Allott, que fue elegido para el puesto hace cinco meses, ha señalado que ha "intentado reconstruir la confianza en su trabajo" después de disculparse "sin reservas" sobre sus comentarios. No obstante, tras la reunión del panel, "parece claro que esa tarea será excepcionalmente difícil, si es posible llevarla a cabo".



Según ha justificado, "se equivocó" y esos comentarios no reflejan su "punto de vista". Asimismo, ha asegurado estar "devastado" por "el efecto que esto ha tenido en las víctimas de un crimen". Allott descartó dimitir en un primer momento, alegando que si cualquiera que comete un error en una entrevista tuviera que dimitir "nunca se haría nada" en Reino Unido.



El caso de Sarah Everard, secuestrada, violada y asesinada por Couzens ha avivado el debate sobre la seguridad de las mujeres en Reino Unido y la confianza en la Policía y el sistema de justicia.