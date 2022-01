Rocío Flores nos cuenta cómo ha pasado el día de su cumpleaños

14-10-2021 Rocío Flores ha cumplido 25 años este 13 de octubre EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



En uno de los mejores momentos de su vida, pero sin ningún tipo de relación con su madre, Rocío Carrasco. Así ha cumplido 25 años Rocío Flores este miércoles 13 de octubre. Un día marcado en rojo en el calendario en el que sin embargo la influencer no hizo nada especial, ya que fue el fin de semana pasado cuando lo festejó, por todo lo alto y con una fiesta sorpresa, con su novio Manuel Bedmar, su padre, Antonio David Flores, Olga Moreno, sus hermanos David y Lola y sus amigos más cercanos.



Una celebración en la que Rocío se mostró pletórica y muy emocionada, puesto que no esperaba que sus seres queridos le organizasen un cumpleaños del que no sospechó nada en ningún momento, y en el que no faltaron flores, música y sobre todo muchas risas.



"Lo hemos pasado muy bien gracias" confesaba la protagonista del día este miércoles, agradeciendo las felicitaciones por su 25 cumpleaños y los piropos de varias mujeres, que la abordaron por la calle para desearle un buen día y aconsejarle que no contestase a nuestras preguntas.



Parca en palabras, Rocío paseó por los alrededores de su domicilio en Málaga confirmando que lo había clebrado con toda su familia pero sin confesar cuáles son sus planes ahora que ha cumpido 25 años. "No tengo nada que decir, ya lo sabéis", ha asegurado, repitiendo la que se ha convertido en su frase favorita.



Muy discreta, la influencer tampoco se ha pronunciado sobre las medidas legales que ha iniciado Gloria Camila contra su madre, Rocío Carrasco, con la que lleva sin mantener ningún tipo de contacto desde que tenía 15 años. Las imágenes de Ro el día de su 25 cumpleaños, ¡en el siguiente vídeo!