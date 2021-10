Ríos de lava

El final de la erupción del volcán en isla española no está cerca (expertos)Madrid, 13 Oct 2021 (AFP) - Los expertos que vigilan la erupción del volcán en la isla española de La Palma, iniciada el 19 de septiembre, advirtieron este miércoles de que no parece que el fenómeno vaya a finalizar a corto o mediano plazo."Ahora mismo, el nivel de SO2 (dióxido de azufre)" que expulsa el volcán Cumbre Vieja "no nos hace ver que el final de la erupción estuviera en un plazo ni corto ni medio", señaló en rueda de prensa María José Blanco, portavoz del comité científico del Plan de emergencia volcánica de Canarias (Pevolca).Blanco no fue más precisa. Otros expertos habían señalado anteriormente que la erupción del volcán, algo no visto en esta isla del archipiélago atlántico de Canarias en medio siglo, podría durar semanas o meses."La actividad del volcán no cesa y no parece que en los próximos días podamos observar una reducción de la misma", dijo de su lado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien realizó este miércoles su cuarta visita a La Palma desde que comenzara la erupción.A pocos días de que el domingo se cumpla cuatro semanas de actividad del volcán, la lava continuaba fluyendo sin parar este miércoles. El fenómeno no ha dejado víctimas, pero ha cubierto 640 hectáreas de la isla y ha destruido más de 1.400 edificaciones, 764 de ellas casas, puntualizó Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Pevolca.Unas 6.000 personas tuvieron que ser evacuadas en esta isla de 85.000 habitantes, varias de las cuales perdieron todo por la lava.El aeropuerto de La Palma, que debió cerrar en dos oportunidades por la nube de ceniza, se mantiene operativo y las predicciones meteorológicas hacen prever que seguirá funcionando con normalidad al menos en los siguientes cuatro días, dijo Miguel Ángel Morcuende.du/mg/mb