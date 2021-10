RESUMEN-Bancos de EEUU superan estimaciones de ganancias por recuperación económica y mercados vibrantes

Por Michelle Price

WASHINGTON, 14 oct (Reuters) - Los cuatro bancos de consumo más grandes de Estados Unidos registraron otro trimestre sólido esta semana, ya que la recuperación de la economía les permitió liberar más efectivo que habían reservado para pérdidas por la pandemia, mientras que el auge de las fusiones, el financiamiento de capital y la actividad comercial también impulsaron sus resultados finales.

JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Well Fargo & Co y Bank of America Corp, considerados por analistas y economistas como referentes de la economía en general, reportaron ganancias de 28.700 millones de dólares para el tercer trimestre, superando las estimaciones de los analistas.

Gran parte de eso fue impulsado por la liberación de un total de 6.000 millones de dólares de un fondo que los bancos habían reservado para pérdidas crediticias por la pandemia, que no se ha materializado gracias al estímulo extraordinario del gobierno y los programas de ayuda.

Con la implementación de un programa de vacunación nacional que permite a los estadounidenses volver al trabajo y reanudar las actividades sociales después de 19 meses de confinamiento, cierre de negocios y restricciones de viajes por la pandemia, el gasto de los consumidores se ha disparado, según los bancos.

Sin embargo, el crecimiento de los préstamos, una métrica clave que los analistas siguen de cerca, fue heterogéneo en Wall Street. Algunos prestamistas todavía están luchando por hacer crecer sus carteras de préstamos a medida que los consumidores y las empresas continúan pagando créditos.

Sin embargo, en general, los ejecutivos se mostraron cautelosamente optimistas de que la economía está en una trayectoria saludable.

"La recuperación por la pandemia continúa impulsando la confianza empresarial y de los consumidores", dijo la presidenta ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, en un comunicado. "Y aunque los sólidos balances de los consumidores han afectado a los préstamos, estamos viendo un mayor gasto de los consumidores en nuestros productos de tarjetas".

JPMorgan dijo que el gasto combinado en tarjetas de débito y crédito aumentó un 26% interanual, mientras que las tasas de pago con tarjeta se estabilizaron, contribuyendo a un modesto crecimiento de los préstamos con tarjetas. En Bank of America, el gasto combinado con tarjetas de crédito y débito aumentó un 21%.

El gasto en tarjetas de crédito de la marca Citi en Estados Unidos aumentó un 24% respecto al año anterior, pero con tantos clientes liquidando saldos, los ingresos netos por intereses de las cuentas de tarjetas de crédito cayeron un 3%. En una señal de que la tendencia puede estar cambiando, los ingresos netos por intereses de las tarjetas aumentaron un 5% con respecto al segundo trimestre.

Los vibrantes mercados de capitales de los últimos seis meses también han impulsado a los prestamistas más grandes de Estados Unidos, con condiciones monetarias favorables que impulsaron volúmenes récord de fusiones y adquisiciones (M&A) y ofertas públicas iniciales.

El gigante de la banca de inversión Morgan Stanley Inc aplastó las estimaciones el jueves, reportando ganancias de 3.580 millones de dólares, casi un 38% más que igual trimestre del año anterior. Esto fue gracias en gran parte a un récord de 1.270 millones en ingresos por asesorias sobre acuerdos.

"El propio banco de inversión y las fusiones y adquisiciones están en racha", dijo Gorman en una entrevista con CNBC después de los resultados. "Tenemos un crecimiento del PIB mundial, un enorme estímulo fiscal, tasas de interés históricamente bajas. La gente quiere realizar transacciones".

Lo más destacado del tercer trimestre de JPMorgan fue también su división Corporate & Investment Bank, donde los honorarios de asesoría casi se triplicaron debido a la sólida suscripción de acciones y fusiones y adquisiciones. En total, esa división informó un aumento del 6% en los ingresos netos a 12.400 millones de dólares.

En Bank of America, los ingresos de su división de acciones aumentaron un 33% año con año, impulsados ​​por el crecimiento en las actividades de financiamiento de clientes y un sólido desempeño comercial, mientras que Citigroup dijo que los ingresos de su negocio de mercados de acciones aumentaron un 40%.

Goldman Sachs, el negociador más prolífico de Wall Street, concluirá la temporada de ganancias bancarias el viernes.

Si bien el gasto de los consumidores y los mercados de capitales brillaron, el crecimiento de los préstamos siguió siendo desigual.

JPMorgan dijo el miércoles que, en promedio, los préstamos aumentaron un 5% en todo el banco en comparación con el año pasado, mientras que Bank of America, Citi y Wells Fargo informaron caídas en el crecimiento interanual de los préstamos.

(Escrito por Michelle Price; Reporte de Anirban Sen, Noor Zainab Hussain, Matt Scuffham, David Henry y Elizabeth Dilts. Editado en español por Rodrigo Charme)