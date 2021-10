Prudhomme espera "una emocionante primera semana" de Tour-2022

Christian Prudhomme, quien ha diseñado un inicio del Tour-2022 para corredores explosivos, espera ver reproducida "la primera semana" del Tour-2021 el próximo año, con la salida en Dinamarca, la secuencia del pavés y llegadas emocionantes.

El director del Tour, que presentó este jueves el recorrido de la próxima edición, explicó el trazado así como otros aspectos de la carrera más prestigiosa del mundo, como la seguridad o el Tour de Francia Mujeres.

PREGUNTA: ¿Es un recorrido favorable a un corredor concreto?

RESPUESTA: "No se hace un recorrido para un corredor, sino para un tipo de corredores. Es el caso de la primera semana. Hay un trío de 'atacantes' de excepción que nos emociona; Mathieu van der Poel, Wout van Aert y el doble campeón del mundo Julian Alaphilippe. En los seis primeros días, hay subidas cortas pero ásperas donde pueden sacar a relucir su talento. La primera semana del Tour el pasado verano fue realmente emocionante, independientemente de las caídas, con las emociones, los ataques lejanos... Esperamos reproducir esa primera semana, el terreno está ahí".

P: ¿Por qué introducir nuevos sectores de adoquines?

R: "Hay cinco de once inéditos. Tenemos, 'a grosso modo', en la París-Roubaix, 55 kilómetros de pavés. Pero en total hay un centenar. Se trata de hacer lo posible para proteger ese capital. Para que sean cuidados y existan siempre, es necesario que la gente pueda esperar que esos pavés sean un día utilizados por la París-Roubaix o el Tour de Francia".

P: En la segunda parte el Tour presenta menos puertos pero una concentración de alta montaña...

R: "El próximo verano habrá menos puertos que estos últimos años, pero se subirá más alto. El Galibier está por encima de los 2.600 metros, y habrá cinco llegadas en alto, una de ellas en el Col du Granon. Los Pirineos irán detrás de los Alpes con dos llegadas en alto".

P: ¿Ha cedido a la moda vintage al regresar al Granon y al calcar la etapa del Alpe d'Huez de 1986?

R: "Son imágenes que marcaron la historia del Tour. Teníamos la voluntad de encontrar una llegada emblemática y muy dura, es el Col du Granon. Para el Alpe d'Huez, la etapa fue mítica, Hinault y LeMond en el mismo equipo, cuyo dueño era Bernard Tapie. No volvíamos allí desde hace cuatro años, una ausencia tan larga no se producía desde los años 1970".

P: En el pasado hubo muchísimo público en Alpe d'Huez, ¿qué opina al respecto después del accidente causado por una espectadora imprudente en el tour 2021?

R: "El público del Tour es un público formidable. Evidentemente es necesario que la gente preste atención a la seguridad de todos, corredores, espectadores. Cuando se va a las carreteras del Tour es para ver a los campeones, no para mostrarse o hacerse un selfi. Esta señora cometió una enorme torpeza que habría podido tener consecuencias aún más grandes, pero no es una terrorista".

P: Es también el primer Tour de Francia Mujeres. ¿Por qué es justo después del Tour?

R: "Simplemente no somos capaces de organizar dos pruebas al mismo tiempo con la cobertura televisiva deseable. La gente a menudo no ve que el Tour de Francia es retransmitido actualmente del primero al último kilómetro. ¿Cómo hacerlo? Las carreras femeninas existen, no tienen la suficiente cobertura mediática, por eso comenzamos el día de la llegada del Tour masculino. Estamos encantados por tener un Tour de Francia mujeres con Zwift y sin duda contamos con Marion Rousse, la persona idónea para dirigirlo"

jm/iga/psr