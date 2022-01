Primeras palabras de Amelia Bono tras salir a la luz su relación con Fernando Ligués

14-10-2021 Amelia Bono se ha pronunciado tras la publicación de sus románticas imágenes junto a Fernando Ligués. MADRID, 14 (CHANCE) Amelia Bono se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la actualidad rosa después de que la revista Hola haya publicado en exclusiva que la hija de José Bono tiene una nueva ilusión sentimental tres meses después de su separación de Manuel Martos; un directivo de 47 años llamado Fernando Ligués con el que ha sido fotografiada en actitud cómplice en Sotogrande y con el que llevaría viéndose, según aseguran algunas fuentes, cerca de un mes. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Amelia Bono se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la actualidad rosa después de que la revista Hola haya publicado en exclusiva que la hija de José Bono tiene una nueva ilusión sentimental tres meses después de su separación de Manuel Martos; un directivo de 47 años llamado Fernando Ligués con el que ha sido fotografiada en actitud cómplice en Sotogrande y con el que llevaría viéndose, según aseguran algunas fuentes, cerca de un mes.



"Lo importante es que todos seamos felices" aseguraba Manuel al ser preguntado por la nueva relación amorosa de la madre de sus cuatro hijos, evitando confesar si él ya lo sabía o si conoce al amigo especial de Amelia. "No voy a decir absolutamente nada. Me remito al comunicado que hicimos en su momento", añadía el directivo de Universal.



Ahora, os ofrecemos las primeras palabras de Amelia después de que haya salido a la luz pública su incipiente noviazgo con Fernando Ligués, con el que disfrutó de una relajada escapada romántica a Sotogrande coincidiendo con el puente del Pilar. "Estamos todos bien y está todo bien", ha señalado la empresaria, bastante incómoda con las preguntas sobre su nueva ilusión, del que no ha querido decir nada.



En línea con Manuel y con el comunicado con el que confirmaron su separación matrimonial el pasado mes de julio, y en el que afirmaban que su cariño y su amor "seguiría siendo igual de importante, de bonito, de grande, pero diferente" y que continuarían siendo "una familia feliz con sus cuatro hijos siempre", Amelia mantiene que "todo está fenomenal".



"Ya dijimos como iba a ser todo y estamos todos bien", ha aclarado, dejando claro que su relación con Manuel continúa siendo buena a pesar de su incipiente historia de amor con Fernando Ligués, un tema 'tabú' por el momento para Amelia, que evita por el momento hablar sobre su nueva ilusión: "Chicos, por favor, no voy a hablar. ¿Vale? Gracias, buenas tardes".